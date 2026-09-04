El productor Luis de Llano permaneció menos de 24 horas bajo arresto administrativo en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, por incumplir medidas ordenadas en la sentencia civil que obtuvo Sasha Sökol en su contra.

Ante ello, Laura Martínez Rodríguez, directora de Abogacía de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC), lamentó que el productor no haya cumplido con las medidas de reparación establecidas en la sentencia por daño moral a favor de la cantante y consideró que su negativa refleja la persistencia de un pacto patriarcal.

“Aunque tú rompas el silencio, no hay acceso a la justicia. Es un patriarcado que va a solicitarle a otro patriarca que cumpla con la ley, hay pactos patriarcales. Triste y desafortunadamente, este es un ejemplo claro de que existen en contra de las mujeres”, asegura.

Para la especialista, ese es uno de los mensajes que puede dejar entre las víctimas el caso de Sasha Sokol, quien, después de obtener una sentencia favorable, ha tenido que promover nuevas acciones legales para conseguir que De Llano cumpla con las medidas de reparación ordenadas judicialmente.

Luis Miguel de Llano Macedo debía grabar y exhibir ante el juzgado una disculpa pública dirigida a la exTimbiriche, además de publicar una síntesis de la resolución que confirmó su responsabilidad civil por daño moral. Ante el incumplimiento de ambas medidas, una jueza ordenó dos arrestos de 15 horas como medidas de apremio.

Contra todo

Martínez considera que el caso expone las dificultades que enfrentan las víctimas incluso después de obtener una resolución favorable.

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“Se debió haber cumplido esa sentencia, pero otra vez el sistema no lo presiona. Si los abogados no se mueven para que esa resolución se cumpla, no pasa nada. Aunque tú rompas el silencio, no hay acceso a la justicia”.

El litigio comenzó en marzo de 2022, luego de que Luis de Llano hablara en una entrevista sobre la relación que sostuvo con Sökol. La cantante respondió que tenía 14 años cuando ésta comenzó y él 39, y señaló que las declaraciones del productor tergiversaban lo ocurrido.

Sökol presentó una demanda civil por daño moral y en 2023 obtuvo una primera sentencia favorable. Tras diversas impugnaciones, el 25 de junio de 2025 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó por unanimidad el amparo promovido por De Llano, con lo que quedó firme la condena civil.

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De Llano fue detenido la tarde del miércoles y recuperó su libertad poco después de las 18:00 horas de ayer, tras permanecer casi 24 horas en San Fernando. Su defensa promovió durante la madrugada un amparo contra la medida de apremio.

Con información de César Olivares

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