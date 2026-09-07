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LA PAZ, BCS. — Las dos adolescentes cuya desaparición movilizó a familiares y provocó bloqueos carreteros durante varias horas en Cabo San Lucas fueron localizadas con vida, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur.
Se trata de Melany Valentina Castillo Bañaga, de 13 años, y Leamsy Krystel Genchis Gutiérrez, de 15, por quienes se habían activado protocolos de búsqueda después de que sus familias reportaran que desconocían su paradero.
En el caso de Melany, reportada como desaparecida el 31 de agosto después de acudir a clases en la Secundaria Técnica número 16 de Cabo San Lucas, autoridades confirmaron que fue localizada con bien y se encuentra nuevamente con su familia.
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Según los reportes, la adolescente se ausentó voluntariamente por motivos personales y se logró reunir con su familia.
Por su parte, la PGJE confirmó que Leamsy Krystel ya fue localizada con bien y desactivó su protocolo de búsqueda. La adolescente había sido reportada como desaparecida desde el 23 de agosto en Cabo San Lucas.
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Antes de la confirmación oficial, Leamsy difundió un video en redes sociales en el que aseguró encontrarse bien y afirmó que salió voluntariamente de su hogar y se trasladó a La Paz.
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En su mensaje atribuyó su decisión a una presunta situación de violencia familiar, versión sobre la cual hasta el momento no se ha informado públicamente sobre alguna investigación.
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Los casos de ambas adolescentes generaron movilizaciones de sus familiares y amigos la semana pasada. El 2 de septiembre bloquearon durante varias horas la carretera Transpeninsular, en uno de los principales accesos a Cabo San Lucas, para exigir a las autoridades acelerar su búsqueda.
Con la localización de ambas, la PGJE desactivó los protocolos de búsqueda.
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dmrr/rmlgv
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