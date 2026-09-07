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Guanajuato, Gto.- Este lunes arrancó el proceso electoral para la renovación de los 46 ayuntamientos de Guanajuato y el Congreso Local, y por primera vez de jueces, juezas y magistraturas del Poder Judicial del estado.
En la contienda participarán ocho partidos políticos y candidatos independientes.
En las elecciones del 6 de junio de 2027, estarán en juego 46 presidencias municipales, 36 diputaciones locales y 330 juzgadores judiciales.
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Durante la instalación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado para el proceso 2026-2027, la presidenta del organismo, Brenda Canchola Elizarraraz, se pronunció por una contienda de propuestas y el debate de ideas, y destacó el cumplimiento de las cuotas de género en el proceso, con la participación política de las mujeres y de las acciones afirmativas.
Desde ahora, invitó a la ciudadanía a informarse para dar seguimiento puntual al proceso electoral y participar de manera activa, libre y responsable.
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Hoy, tenemos frente a nosotras un proceso electoral de gran relevancia, el IEEG está listo.
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Al salir del salón del IEEG, el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, afirmó que el Ejecutivo estatal atenderá las solicitudes de seguridad de las personas que contiendan por los cargos de elección popular en los comicios que vienen.
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Aseguró que para el Estado será una prioridad atender las peticiones de custodia de las y los candidatos.
“No podemos minimizar ninguna solicitud. Vamos a estar muy atentos, facilitar y hacer lo que nos toca", aseveró.
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dmrr
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