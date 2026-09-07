Monterrey, Nuevo León.- Al dar a conocer los avances en las líneas 4 y 6 del Metro, el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal informó que no se realizarán cierres viales en Gonzalitos considerando no afectar el tráfico en la zona.

Detalló que se trabaja en la colocación de últimos trabes del monorriel más largo de América, donde el viaducto de las Líneas 4 y 6 del Metro reportan un 95.57 por ciento de avance.

“Como podemos ver ya tenemos trabajando en las estaciones, ya se está poniendo la cobertura. Seguimos montando las últimas trabes para completar el 100% del viaducto y respecto a las obras de perforación y obras inducidas también está muy avanzado el proyecto”, indicó.

Nuevo León descarta cierres viales en Gonzalitos por obras de la Línea 4 del Metro. Foto: Especial

El Secretario de Movilidad y Planeación Urbana subrayó que en la Avenida Gonzalitos solo se redujo el número de carriles en gasas no saturadas, implementando las medidas necesarias para garantizar la fluidez del tráfico, y próximamente para la colocación de trabes en esa zona, las labores serán nocturnas para no complicar el paso vehicular.

“En el cruce de Gonzalitos, que es el cruce más complicado de la ciudad y el cruce donde va a atravesar la Línea 4 del Metro, tenemos que las columnas y las zapatas que están ubicadas en estos puntos no afectan la vialidad de Gonzalitos”, puntualizó.

Al encabezar el Nuevo León Informa, el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana enlistó el resto de acciones que complementan el objetivo de disminuir los tiempos de traslado que tiene la construcción de la ampliación de la columna vertebral del sistema de transporte público, como los horarios escalonados en coordinación con la iniciativa privada.

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Nuevo León descarta cierres viales en Gonzalitos por obras de la Línea 4 del Metro. Foto: Especial

Además de la promoción del carpool, programas de transporte escolar y la implementación de micromovilidad a través de bicicletas y scooters.

Agregó que para avanzar en estas políticas, se requiere coordinación y reorganización, por lo que en conjunto con el Consejo Nuevo León y los alcaldes del área metropolitana se trabaja en la Ley de Coordinación Municipal para eficientar el uso de las vías públicas.

De igual forma, Villarreal Rodríguez precisó que las inundaciones que se registraron en el área de Gonzalitos fueron ocasionadas por taponamientos en los colectores pluviales y que no tienen suficiente capacidad de desfogue, las cuales no están relacionadas con la construcción de las nuevas Línea 4 del Metro.

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Nuevo León descarta cierres viales en Gonzalitos por obras de la Línea 4 del Metro. Foto: Especial

También mencionó que en conjunto con las autoridades municipales se realizaron inspecciones en estas zonas, así como en los pluviales que desembocan en el Río Santa Catarina, descartando completamente cualquier afectación por los trabajos.

LL