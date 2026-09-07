Daniela Spanic atravesó severas secuelas, derivadas del derrame cerebral que limitó su habla y su capacidad de caminar, sin embargo y, aún cuando sus doctores pronosticaron que no podría volver a comunicarse y trasladarse por sí sola, la actriz lo logró y, a 19 años después de que tuviera lugar el accidente cardiovascular, cuenta cómo es su estilo de vida actual, incluida la interacción que sostiene con Gabriela, su hermana gemela.

En entrevista con Matilde Obregón, la actriz y modelo recordó el derrame cerebral que sufrió, en 2007, cuando tenía 34 años, durante el cuarto mes de embarazo de su hija Katalina, el que la mantuvo en estado de coma por semana y media.

A casi dos décadas de lo ocurrido, "Dani" recuerda el largo y paciente proceso de recuperación que vivió pues, en principio, cuando despertó no tenía siquiera consciencia de que estaba embarazada. Todavía hoy, no tiene claro qué fue lo que detonó el accidente; son muchas las interrogativas sin respuestas, como confió a su entrevistadora.

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Ahora, Spanic se dedica a la pintura, ¿los temas que plasma en sus obras?, la presencia de Jesucristo en su vida, el amor por su hija y sus conocimientos acerca de nuestro Sistema Solar pues, como confió, es una amante de la ciencia.

Sin embargo, cuando era pequeña, Daniela no se interesó por estudiar astronomía, pero vivía insimismada en los bellos y contemplativos paisajes de Ortiz, el pueblo en que creció en su natal Venezuela, junto a sus hermanos, Gabriela, Patricia y Antonio.

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Con una sonrisa, la actriz rememoró que solía salir de casa, sin avisar a su madre y a su padre, para visitar el río y contemplar las estrellas.

"Nosotros éramos muy sencillos, nos quería mucha gente y nos gustaba mucho la naturaleza, a mí me encantaba la naturaleza y en ese pueblo de Ortiz, nos íbamos al río, pescábamos, era muy seguro, era hermoso ese pueblo; hacíamos de todo, yo fui la más tremenda de todos, yo me iba de mi casa sin decir nada a mi mamá, me iba a un río y me quedaba ahí, viendo las estrellas, pescaba, no quería volver a mi casa, me quedaba en el piso ahí, viendo las estrellas, se ve en el pueblo tal precioso el cielo", rememoró.

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Cuando Matilde le preguntó acerca de aquel rumor acerca de que, al crecer un poco más y, convertirse en una joven, aparentemente, ella iba a ser quien representaría al estado de Guárico en Miss Venezuela, en la edición del certamen de 1992, sin embargo, no terminó por hacerlo, debido a que, supuestamente, su hermana Gabriela se habría impuesto para ser ella quien concursara.

"Dani" negó que así hubiera sido, afirmando que, cuando "Gaby" habló de su deseo de ser ella la única que participara, ella no puso ningún tipo de objeción.

"Sí (iba a participar), pero no fue culpa de ella, fue culpa mía; querían que fuéramos las dos, pero ella me dijo que no, entonces la decisión fue mía, yo decía ´para mí eso no es importante´ y ya y me iba".

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También contestó a la pregunta acerca de cómo era la relación que la une a Gabriela, en recientes fechas y, aunque no quiso entrar en detalles y fue sobremanera escueta al expresarse, la artista mencionó que, si la comunicación entre las dos, no es tan constante, es debido a la adultez y el hecho de que, con los años, cada una hizo su vida.

"Ella hace sus cosas y yo hago las mías, ella trabaja en su trabajo y yo hago mis cosas y estoy tranquila; mi papá estuvo aquí hace una semana y hablé con ella, entonces, hablo cuando se puede y ya, cada quien lleva su vida como le dá la gana".

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