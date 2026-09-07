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La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó del cateo a una bodega perteneciente al exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.
De acuerdo con la fiscal, Farías arrendaba el espacio en la Ciudad de México y no solo lo utilizaba para resguardar objetos personales, sino que también guardó expedientes considerados como confidenciales.
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En el almacén, hallaron armas, objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos de la institución, documentación de seguridad nacional clasificada como reservada.
Dicha documentación podría estar relacionada con la labor del exvicelamirante, el cual, según Godoy, era el encargado de gestionar directamente nombramientos y promociones de personal dentro de las aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina.
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