El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro aparecen con un 41 % de las intenciones de votos con miras a una eventual segunda vuelta de las presidenciales de octubre, según un sondeo divulgado este lunes.

Esta es la primera vez desde marzo pasado que ambos candidatos están empatados numéricamente ante una posible segunda vuelta, de acuerdo con la encuesta elaborada por la firma Quaest.

En la anterior, divulgada el pasado 2 de septiembre, el dirigente progresista tenía un punto de ventaja con respecto al hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro (42 % - 41 %), lo que en la práctica era un empate técnico por el margen de error, que era de dos puntos.

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Ahora ya no existe esa mínima diferencia, confirmando la tendencia de las últimas semanas, reflejada también en los sondeos recientes de otras empresas demoscópicas.

Los resultados de Quaest son fruto de 2.004 entrevistas a brasileños de más de 16 años realizadas entre los días 3 y 6 de septiembre, coincidiendo con la crisis abierta en la Corte Suprema a raíz de las sospechas sobre el juez Alexandre de Moraes por su cercanía con un banquero encarcelado por fraude.

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Por otro lado, no hubo cambios significativos en relación a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 4 de octubre.

Lula mantiene una ventaja de siete puntos con el 36 % de los apoyos, frente al 29 % de Flávio Bolsonaro. Ambos candidatos bajan apenas un punto con respecto al miércoles pasado.

Por detrás aparece el popular escritor Augusto Cury, un neófito en la política postulado por el partido de centro Avante, quien figura con un 8 % de los apoyos, dos puntos menos que hace cinco días.

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Con un 3 % se sitúan el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado y el activista de extrema derecha Renan Santos; y con un 2 %, el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, todos del campo de la derecha.

Cierran las intenciones de voto, con un 1 %, la izquierdista Samara Martins y el empresario e influencer Pablo Marçal, cuya candidatura será posiblemente anulada por la Justicia ya que está inhabilitado.

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La encuesta de este lunes, que coincidió con la celebración del Día de la Independencia de Brasil, señaló, además, un 9 % de indecisos y otro 8 % que declaró que votará en blanco o nulo, o directamente no irá a votar, pese a ser obligatorio en el país.

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