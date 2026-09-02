Un terremoto político e institucional sacude los cimientos del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil. Alexandre de Moraes, considerado el juez más poderoso del país y relator del proceso por el intento de golpe de Estado en 2023, quedó en el ojo del huracán, tras revelarse indicios de una relación indebidamente próxima con el exbanquero Daniel Vorcaro, preso e investigado por fraudes financieros multimillonarios con el liquidado Banco Master.

Estado de S. Paulo y Folha de S. Paulo, dos de los diarios más influyentes de Brasil, se sumaron a los sectores políticos que han pedido la renuncia de De Moraes, conocido mundialmente por supervisar el proceso que llevó a prisión al expresidente Jair Bolsonaro por golpismo.

"Ya no hay lugar en el Supremo para Alexandre de Moraes. Si el magistrado no renuncia, corresponderá al Senado, mediante un proceso de destitución, librar al tribunal de esta carga", afirmó Folha de São Paulo en su editorial.

Lee también Investigan al hijo de Lula por presunto tráfico de influencias; presidente brasileño promete que no habrá privilegios

En la misma línea, Estado de S. Paulo sostuvo que De Moraes "ya no está en condiciones de seguir" en la máxima instancia judicial del país.

"Un investigado por fraudes multimillonarias buscaba en un magistrado información, orientación e intervención sobre actuaciones de la Policía Federal y de la Fiscalía General, mientras su banco pagaba sumas exorbitantes al despacho de abogados de su familia, un contrato que lleva la firma del propio Moraes", resumió el rotativo.

[Publicidad]

De Moraes se ha visto salpicado por las investigaciones en curso contra Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, entidad liquidada extrajudicialmente por el Banco Central de Brasil en noviembre de 2025 por fraudes millonarios en el sistema financiero.

El caso se arrastra desde entonces y ha levantado sospechas sobre altos representantes de los tres poderes, desde jueces del Supremo hasta funcionarios del Banco Central y dirigentes políticos de diversas corrientes ideológicas.

El magistrado Alexandre de Moraes. Foto: X (@alexandre)

Nuevas revelaciones

Este martes, el juez del Supremo André Mendonça, encargado del caso, levantó el secreto judicial, haciendo públicas las averiguaciones preliminares de la Policía.

[Publicidad]

La pericia del celular de Vorcaro, actualmente en prisión preventiva, destapó mensajes comprometedores enviados supuestamente a De Moraes, así como negocios millonarios, reuniones y el ofrecimiento de experiencias de lujo para él y su familia.

Entre esos mensajes, Vorcaro pidió la "protección" del fiscal general, Paulo Gonet, y del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y hasta le llegó a consultar, días antes de ser detenido, si debía abandonar el país.

Se desconocen las respuestas de De Moraes, ya que, según la investigación, éste enviaba mensajes de visualización única y su celular no ha sido requisado en ningún momento.

[Publicidad]

Lee también Trump propone cambiar nombre del estrecho de Ormuz por "estrecho de Trump"; dice que será "más sexy que nunca"

Vorcaro fue arrestado una primera vez la noche del 17 de noviembre de 2025 en Sao Paulo mientras intentaba dejar Brasil en un avión particular. Días después obtuvo la libertad, pero volvió a prisión el pasado 4 de marzo.

Además, la Policía sostiene que De Moraes editó un contrato de prestación de servicios de 131 millones de reales (25.5 millones de dólares / 22 millones de euros) entre el bufete de su esposa, Viviane Barci de Moraes, y el Master.

[Publicidad]

La policía identificó, a partir de los metadatos de un documento encontrado en el celular de Vorcaro, que un usuario llamado "Ministro Alexandre de Moraes" editó en 2024 el texto, que terminó firmándose.

El Master comenzó entonces a realizar pagos al bufete de Viviane Barci hasta noviembre de 2025, cuando Vorcaro fue encarcelado.

André Mendonça ha solicitado al pleno del Supremo, integrado hoy por 10 jueces, entre ellos De Moraes, analizar estas últimas revelaciones. La Fiscalía, encabezada por Gonet, ha pedido la nulidad de la investigación.

[Publicidad]

Gonet también se ha visto salpicado por el escándalo luego de que la policía encontrara mensajes entre Vorcaro y un abogado que al parecer hacía de puente entre el fiscal general y el banquero.

El presidente de la Corte Suprema de Brasil, Luiz Edson Fachin, instó en un comunicado a "preservar la integridad" de la institución. "En momentos de especial gravedad, es deber de todos preservar la integridad del Supremo Tribunal Federal, la autoridad de sus decisiones, el respeto a sus normas y, sobre todo, la confianza de la sociedad en la institución", dijo el magistrado Luiz Edson Fachin en un comunicado.

"La elevada autoridad del cargo no confiere privilegios", afirmó Fachin, sin mencionar a Moraes ni a Mendonça.

[Publicidad]

Fachin dijo que "en los próximos días" anunciará "las medidas correspondientes", tras analizar los elementos del caso.

Lee también Sheinbaum advierte injerencia de EU para dividir al Gabinete de Seguridad; "fracasan en eso porque no lo logran", defiende

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Foto: AFP

De Moraes, de guardián de la democracia a sospechoso

Este nuevo capítulo del escándalo del Banco Master llega en vísperas de las elecciones presidenciales del 4 de octubre.

De Moraes ganó una enorme notoriedad internacional en los comicios de 2022 al combatir la desinformación y la campaña contra las urnas electrónicas brasileñas impulsada por la extrema derecha.

En 2024, suspendió un mes la red social X y autorizó abrir una investigación contra el magnate Elon Musk, que archivó este año.

También fue el instructor del juicio en el que Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por golpismo, motivo por el cual el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, le impuso sanciones financieras.

Desde entonces se ha convertido en el enemigo número uno del bolsonarismo, que ha buscado asociar su imagen a la del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc