La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) tiene registro de dos averiguaciones iniciadas en 2007, contra Diego Sebastían “N”, empresario argentino detenido por el multihomicidio en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde fue asesinado Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo.

Así lo confirmó la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, quien indicó que uno de los casos registrados por la FGJ-CDMX fue una averiguación por violencia familiar, mientras que la segunda investigación fue por amenazas hacia una persona de la tercera edad, ambas indicadas en 2007, por lo que no están relacionadas con este caso.

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“Hay dos carpetas de investigación, bueno, una averiguación previa que se identifica del año 2007 por violencia familiar, y una más vinculada al delito de amenazas, de una mujer de la tercera edad que denuncia a esta persona este mismo año”, indicó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que desde la CDMX se apoyó con información de inteligencia y seguimientos previos a vehículos, datos que fueron integrados a la investigación que lidera la Fiscalía del Estado de México, en coordinación con las autoridades federales.

“Continuamos atentos desde la Ciudad de México para la identificación y en su caso, el acercamiento de cualquier víctima que pudiera haber, adicional por los temas de fraude”, detalló el secretario, al indicar que se tiene conocimiento de que, en uno de los negocios, los clientes eran residentes de la Ciudad de México.

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