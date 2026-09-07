Desde el pasado 5 de agosto, cuando se fortalecieron las acciones contra el despojo en la CDMX, las autoridades capitalinas han confirmado 61 casos por este delito de los cuales, el 72%, es decir, 44 casos, cuentan con judicialización o se ha asegurado algún inmueble, señaló la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“En el último mes, hemos recibido 315 casos en la Fiscalía y de ellos, confirmados 61 casos como despojo; y de esos 61 casos, el 72%, es decir, 44 casos, cuentan con judicializaciones, inmuebles asegurados o mediación exitosa” indicó.

Al presentar el informe de seguridad correspondiente a agosto de 2026, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, detalló que, desde octubre de 2024 a la fecha, han sido detenidas 300 personas en la CDMX, por conductas consistentes con el delito de despojo, además de otras conductas posteriormente reclasificadas, como podrían ser el allanamiento o el robo a casa habitación.

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“Tan sólo este año y especialmente desde el lanzamiento de la estrategia de prevención y restitución, hemos detenido a 114 personas por este delito”, señaló.

Al respecto, la titular de la FGJ-CDMX, Bertha Alcalde Luján, indicó que entre el 5 y el 31 de agosto, el órgano de justicia recibió 315 denuncias, de las cuales, en cinco casos, es decir, el 2%, se trata de despojos cometidos con violencia, en lo que hubo ya sea amenazas, uso de armas de fuego o armas blancas.

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En 56 casos se identificó que la conducta denunciada constituyó un despojo cometido sin violencia; mientras que 154 casos aún requieren mayor verificación.

“Muchos de estos casos, por ejemplo, dependen de conflictos de otra naturaleza: conflictos civiles, sucesorios, conflictos sobre una propiedad en específico. Y sólo a partir de la información que se va recabando, vinculado a esto, podemos establecer si se trata o no se trata de un despojo”, precisó la fiscal, al detallar que, en 100 de los 315 casos denunciados, se determinó, tras las investigaciones, que fueron otro tipo de conductas.

dmrr