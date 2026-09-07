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La alcaldía Cuauhtémoc entregó la rehabilitación del Parque Público Ex Hipódromo, en la colonia San Simón Tolnahuac, donde se renovaron distintas áreas para el uso de los vecinos.
Los trabajos incluyeron la colocación de pasto sintético en la cancha de fútbol, donde anteriormente había concreto; pintura en la cancha multiusos; nuevo piso en el área de ejercitadores; renivelación y colocación de adoquín, así como trabajos de pintura, mesas y luminarias; según informó la demarcación en un comunicado.
Refirió que estos trabajos beneficiarán a vecinos de la zona, sobre todo a niños y personas adultas mayores, quienes visitan regularmente el parque.
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“Lo público era sinónimo de chafa, hoy lo público es lo mejor, porque es de ustedes, de sus familias. Canchita nueva con pasto nuevecito, pintura en la cancha multiusos. Allá los ejercitadores tienen piso nuevo, el adoquín recién puesto en los juegos para nuestras hijas e hijos, mesitas, pintura, luminaria, espacios dignos. Le hacían mucha falta acá a San Simón”, comentó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega durante la entrega.
La edil recordó, que, con la rehabilitación de este parque, suman 480 espacios recuperados en diversos puntos de la demarcación a través del programa Renace Cuauhtémoc.
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