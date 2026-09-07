Corea del Norte calificó este martes de "invencible" su alianza con Rusia tras la apertura del primer puente vial entre ambos países, en medio del fortalecimiento de sus relaciones económicas y militares.

"Sobre la sólida base de una asociación estratégica integral y una alianza invencible, se ha completado con éxito el puente automovilístico sobre el río Tumánnaya, que conecta las localidades fronterizas de Rason (Corea del Norte) y Jasán (Rusia)", informó la agencia estatal KCNA sobre la ceremonia celebrada la víspera.

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en simultáneo en ambas ciudades con la participación del primer ministro ruso Mikhail Mishustin y el primer ministro norcoreano Pak Thae Song, ambos a través de videoconferencias.

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“Estoy convencido de que la ampliación de la infraestructura de transporte cerca de la frontera dará un poderoso impulso al desarrollo ulterior de la cooperación comercial, económica, tecnológica, científica y cultural entre la Federación de Rusia y la República Popular Democrática de Corea”, señaló Mishustin.

Pak dijo que la finalización del puente es “un acontecimiento significativo que añade una nueva dinámica a la cooperación bilateral en general”.

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La infraestructura, de poco más de un kilómetro de largo, fue construida sobre el río Tumánnaya, en la región rusa de Primorie, en el Lejano Oriente ruso y, según Rusia, hasta 300 automóviles diarios podrán cruzar el paso fronterizo.

La KCNA señaló que la nueva vía facilitará el movimiento de personas, el turismo y la circulación de mercancías, además de reforzar la cooperación económica.

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La obra comenzó en abril del pasado año tras recibir en 2024 el visto bueno del presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo norcoreano, Kim Jong-un.

Hasta ahora, ambos países solo estaban conectados por tierra mediante ferrocarril.

Moscú y Pyonyang han fortalecido sus lazos desde 2024 tras la firma de un acuerdo entre sus líderes que incluye una cláusula de defensa mutua en caso de agresión. Las autoridades surcoreanas estiman que, desde octubre de 2024, Pyonyang ha desplegado unos 15 mil soldados de combate en apoyo a Moscú en su guerra contra Ucrania, y proporcionado armamento y equipamiento militar.

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