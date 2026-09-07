Pachuca. - Un total de 31 presuntos generadores de violencia fueron detenidos durante la última semana en distintos municipios del estado de Hidalgo, señaló el gobernador Julio Menchaca Salazar durante la reunión semanal del Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con el mandatario, las acciones y operativos realizados durante la última semana derivaron en la detención de 31 presuntos delincuentes. En nueve municipios fueron detenidos 15 hombres y tres mujeres, quienes tenían en su poder más de 3 mil 900 dosis de estupefacientes.

En Tizayuca fueron detenidos tres sujetos más señalados por su presunta participación en el robo a una tienda de conveniencia. A los individuos les aseguraron dos armas cortas y dos réplicas, así como un vehículo, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

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Mientras tanto, dos personas fueron detenidas por robo a transeúnte y portaban un arma corta y dosis de cristal. Otro de los municipios donde también se registró una detención fue Tezontepec de Aldama, donde un sujeto fue asegurado junto con un tractocamión y cuatro plataformas, dos de ellas con 50 toneladas de acero PTR presuntamente robado.

Como parte del combate al robo de transporte de carga, sobre la autopista México-Pachuca fueron capturados cuatro hombres, a quienes les aseguraron un inhibidor de señal y un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación.

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En tanto, sobre la carretera México-Tuxpan, tres sujetos más fueron arrestados a bordo de un camión cargado con 24.8 toneladas de polímeros, así como dos inhibidores de señal. La unidad y la mercancía habían sido robadas minutos antes.

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