Una edición más de la UEFA Champions League está lista para arrancar y en uno de los duelos de la cartelera de este martes aparece el mexicano Santiago Giménez.

El FC Porto del delantero tricolor enfrenta al poderoso Manchester City de Inglaterra, en su primer encuentro de la Fase de la Liga de la Copa de Europa.

Giménez ya debutó con los Dragones en la Liga de Portugal frente al Moreirense. El tricolor jugó poco más de 15 minutos, teniendo una actuación positiva con un par de disparos que generaron peligro en el arco rival.

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De momento, el cuadro portugués está en el primer lugar del torneo local con 15 puntos, producto de sus cinco victorias en el arranque de la campaña.

Por su parte, los Citizens que son uno de los favoritos a llevarse la apodada "Orejona", logró una sufrida victoria frente al Coventry City. Erling Haaland se encargó de hacer el único gol del juego que significó los tres puntos para su escuadra.

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Con nueve puntos en la temporada, el cuadro de Maresca marcha en la primera posición con tres victorias al hilo.

El presente de ambas escuadras asegura un vistoso duelo, pero la diferencia de planteles y jugadoras, coloca a los ingleses como los favoritos a llevarse el duelo.

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