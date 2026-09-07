Ya todo está listo para definir a un nuevo monarca de la Liga Mexicana de Beisbol. Los Toros de Tijuana y los Olmecas de Tabasco se miden en la Serie del Rey 2026, la cual arranca este marte 8 de septiembre en la frontera del país.

Ambas novenas vivieron momentos que marcaron su temporada, pero lo más importante de la campaña arranca esta semana, donde lo conseguido en temporada regular se queda atrás para enfocarse en conseguir cuatro victorias y así alzarse como campeones del beisbol nacional.

Los Toros estuvieron en boca de todos al anunciar la llegada del ex liga mayorista Justin Turner y se encargaron de cumplir las expectativas al registrar una campaña con una marca de 60-31. Con estos números, los fronterizos se colocaron como el mejor equipo de la Zona Norte.

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Las mascotas de Olmecas y Toros en conferencia de la Serie del Rey / Foto: Cortesía LMB

A lo largo de su camino para llegar hasta aquí, los tijuanenses dejaron en el camino a los Algodoneros del Unión Laguna (Primer Playoff), los Charros de Jalisco (Serie de Zona) y a los Sultanes de Monterrey (Serie de Campeonato). Curiosamente, todas sus series las ganaron 4-1.

Por su parte los Olmecas firmaron una campaña con una marca de 54 victorias y 38 derrotas, para ser el segundo mejor de la Zona Sur. En su aventura a la Serie del Rey, se encargaron de eliminar a los Bravos de León (Primer Playoff), a los Guerreros de Oaxaca (Serie de Zona) y a los Pericos de Puebla (Serie de Campeonato).

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Horarios y Canales para ver EN VIVO la Serie del Rey 2026 entre Toros y Olmecas

Juego 1 / Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana / martes 8 de septiembre / 20:35 horas / TV Azteca, ESPN, Claro Sports, TVC Deportes, ViX, LMB.TV, Disney+ y Azteca Deportes

Juego 2 / Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana / miércoles 9 de septiembre / 20:35 horas / TV Azteca, ESPN, Claro Sports, TVC Deportes, ViX, LMB.TV, Disney+ y Azteca Deportes

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Juego 3 / Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco / viernes 11 de septiembre / 19:30 horas / TV Azteca, ESPN, Claro Sports, TVC Deportes, ViX, LMB.TV, Disney+ y Azteca Deportes

Juego 4 / Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco / sábado 12 de septiembre / 19:00 horas / TV Azteca, ESPN, Claro Sports, TVC Deportes, ViX, LMB.TV, Disney+ y Azteca Deportes

Juego 5 / Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco / domingo 13 de septiembre / 18:00 horas / TV Azteca, ESPN, Claro Sports, TVC Deportes, ViX, LMB.TV, Disney+ y Azteca Deportes*

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Juego 6 / Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana / martes 15 de septiembre / 20:35 horas / TV Azteca, ESPN, Claro Sports, TVC Deportes, ViX, LMB.TV, Disney+ y Azteca Deportes*

Juego 7 / Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana / miércoles 16 de septiembre / 20:35 horas / TV Azteca, ESPN, Claro Sports, TVC Deportes, ViX, LMB.TV, Disney+ y Azteca Deportes*

Los Juegos 5,6 y 7 serán disputados en caso de ser necesario.