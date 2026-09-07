El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aclaró que las activaciones de la palanca de emergencia (KFS) no corresponden a fallas o averías en el sistema.

Hoy EL UNIVERSAL publicó que la KFS es la principal causa de atraso en la Línea 1 del Metro, que corre de Observatorio a Pantitlán, según el Reporte de Fallas y Principales Problemáticas que Generan Retraso en el Metro.

Al respecto, el organismo precisó que, en el ámbito ferroviario, KFS se refiere a la activación de los dispositivos que están a la mano de los usuarios para dar aviso de cualquier tipo de incidente inseguro que ocurre en el interior de un vagón.

“Existe una mala interpretación de la información, ya que las activaciones no son fallas. Puede tratarse de incidentes al interior de los vagones, riñas, objetos extraviados o que cayeron a las vías; personas que extraviaron algún familiar al abordar el tren, o que sufrieron algún tipo de malestar”, dijo el STC en una tarjeta informativa.

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Precisaron que, al igual que en el resto de la red, en la Línea 1 se han registrado cortes de corriente de energía eléctrica para resolver incidentes intrínsecos a la operación, como son: perros en zonas de vías (cuatro); personas ajenas al sistema de vías (uno); revisiones al sistema de vías derivados de cortos eléctricos ocasionados por objetos metálicos (100).

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“Según refiere la nota, la activación de la palanca de emergencia es la que más ha generado retrasos en tres años; sin embargo, estas activaciones derivan de la activación por parte del público usuario. Las KFS o palancas de emergencia han convivido con los usuarios desde los primeros modelos de trenes MP68, que funcionaron en la Línea 1, e incluso los trenes actuales NM22 ofrecen la posibilidad de que el usuario active la palanca y se comunique, vía voz, con el conductor del tren” indicó el Metro.

Actualmente, en la Línea 1 están en circulación 31 trenes, con un intervalo de paso de 2 minutos a 15 segundos. Es utilizada por más de medio millón de personas al día, y un promedio de 800 mil, considerando los transbordos.

dmrr