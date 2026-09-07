Tultitlán, Méx .- Dos barreras de concreto y una malla de construcción naranja para delimitar áreas fueron instaladas sobre la avenida Recursos Hidráulicos para impedir el paso vehicular, luego de que una combi quedara varada debido a la inundación que se registró a causa de las lluvias del domingo y seis personas fallecieran debido a una fuga de gas al interior del vehículo.

El tramo que permanece cerrado se encuentra entre Bosques Encinos y la calle Isidro Fabela, donde se llevan a cabo trabajos de pavimentación desde hace tres años como parte de las obras de mitigación del Tren Felipe Ángeles, ya que aquí se instaló la estación Cueyamil.

En el lugar, este lunes se instaló una bomba con el objetivo de extraer el agua que permanece en la zona.

Lee también Delfina Gómez rendirá su Tercer Informe de Gobierno el 30 de septiembre en Toluca

El lodo cubre todo el tramo de la avenida de Recursos Hidráulicos por donde deberían circular los vehículos y el olor a drenaje se percibe desde el acceso al punto. (07/09/26) Foto: Especial.

El lodo cubre todo el tramo de la avenida de Recursos Hidráulicos por donde deberían circular los vehículos y el olor a drenaje se percibe desde el acceso al punto.

“La combi se quedó varada por el lodo, ya cerraron para que no pasen los vehículos”, comentó uno de los trabajadores que forma parte de la cuadrilla que realiza los trabajos de pavimentación.

[Publicidad]

Habitantes del fraccionamiento Bosques de Tultitlán, señalaron que las obras del Tren Felipe Ángeles encapsularon la zona e incrementaron las inundaciones.

“Ya se han tardado mucho los trabajos, nos encapsularon con las obras del Suburbano y ya hemos hecho manifestaciones, pero esto va muy lento”, señaló Susana Gutiérrez, habitante.

Lee también Policías de la SSC reciben a bebé durante traslado de emergencia; madre entró en labor de parto en patrulla

[Publicidad]

Desde que comenzaron las obras del Tren Felipe Ángeles, los vecinos han solicitado trabajos para atender el desfogue del agua y mejorar las condiciones de la zona, desde la infraestructura hídrica, hasta la urbana, contó la señora Susana.

“Más de tres años hemos hecho el llamado y ahora con el cierre de la avenida nos dejaron sin paso vehicular para tomar el transporte público. Debemos caminar”, señaló.

La inundación del domingo alcanzó más de 60 centímetros de altura y dejó varada la unidad número 97 de la ruta 30 Ecatepec.

[Publicidad]

La inundación del domingo alcanzó más de 60 centímetros de altura y dejó varada la unidad número 97 de la ruta 30 Ecatepec. (07/09/26) Foto: Especial.

Lee también PAN CDMX interpone queja contra ‘Andy’ López Beltrán; acusan presuntos actos anticipados de campaña

En el interior del vehículo murieron seis personas: dos mujeres y cuatro hombres, entre ellos el conductor.

La muerte de los pasajeros ocurrió a causa de una fuga de gas dentro de la unidad. De acuerdo con las primeras investigaciones, los pasajeros se encontraban dormidos cuando ocurrió el hecho.

[Publicidad]

Las labores para retirar el agua en la avenida Recursos Hidráulicos, continuaban la tarde de este lunes.

dmrr