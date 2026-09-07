Construrama renovó su identidad corporativa y presentó el lema “Experiencia y confianza que te acompañan”, con el que busca reforzar atributos como cercanía, profesionalismo y conocimiento del sector de la construcción.

La red de distribución de materiales para la construcción, respaldada por Cemex, cuenta con cerca de 2 mil 400 puntos de venta en México y ofrece productos, asesoría especializada y soluciones para acompañar a sus clientes durante las distintas etapas de sus proyectos.

De acuerdo con la compañía, la actualización de su imagen busca comunicar de manera más clara los valores que han acompañado su crecimiento, entre ellos conocimiento, capacidad, seguridad, profesionalismo y cercanía con distribuidores y consumidores.

“Esta evolución refleja lo que es Construrama y lo que queremos para el futuro: experiencia y confianza que te acompañan, siendo la red más cercana y profesional, capaz de responder a las necesidades de nuestros distribuidores y clientes en todo el país. Continuaremos liderando en la industria a través de nuevos productos, soluciones y una propuesta de valor que genere mayores beneficios, siempre con el respaldo de Cemex”, aseguró Alberto Lozano, vicepresidente del Segmento Distribuidores de Cemex México.

Foto: Especial

La nueva identidad fue presentada durante la Convención Construrama 2026, realizada en Nuevo Vallarta, ante más de 440 clientes distribuidores, quienes forman parte del crecimiento y desarrollo de la red.

Con esta renovación, Construrama inicia una nueva etapa respaldada por la experiencia que la ha consolidado como un referente del sector. La marca busca fortalecer la confianza construida a lo largo de su historia y avanzar en el desarrollo de nuevas soluciones, productos y propuestas para la industria de la construcción.

Sobre Cemex

Cemex es una empresa multinacional de materiales para la construcción enfocada en contribuir al desarrollo de comunidades alrededor del mundo. La compañía produce y comercializa cemento, concreto premezclado, agregados y otros materiales relacionados, como aditivos y morteros.

A través de soluciones centradas en el cliente, excelencia operativa e innovación continua, Cemex ofrece materiales de alto desempeño para atender las necesidades de la industria. Con cerca de 40 mil colaboradores a nivel global, suministra productos y servicios enfocados en generar valor a largo plazo.

Para más información, consulte cemexmexico.com y los canales oficiales de Cemex en LinkedIn.