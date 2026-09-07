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La dirigencia nacional de Morena celebró los resultados de la encuesta de EL UNIVERSAL y Buendía & Márquez que los colocan con una preferencia tres veces mayor que los partidos de oposición en la intención de voto rumbo a las elecciones de diputados federales de 2027.
En respuesta a este medio, la dirigencia nacional de Morena, que preside Ariadna Montiel Reyes, destacó que mientras la oposición “tiene campañas de odio y desprestigio”, el movimiento de regeneración nacional se organiza “con principios y resultados”.
“El pueblo de México lo tiene claro: Morena sigue siendo la fuerza política más grande del país. Con 48% de la preferencia efectiva, triplicamos al PAN, mientras la oposición se hunde entre acuerdos del PRIAN, desprestigio y falta de proyecto”.
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“Pero no nos confiamos: toca seguir en territorio, cerca del pueblo y defendiendo la transformación. Ellos tienen campañas de mentiras; nosotros, organización, principios y resultados”, señaló el partido.
rmlgv
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