El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, invitó a vecinos y visitantes a sumarse a las festividades patrias con motivo del CCXVI Aniversario del inicio de la Independencia de México, que se llevarán a cabo este martes 15 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en la explanada de la demarcación,

Desde el balcón principal de la alcaldía, el alcalde encabezará la ceremonia del tradicional Grito de Independencia para rendir homenaje a quienes hicieron posible nuestra patria y libertad.

Todo está preparado para recibir a las familias en un espacio de fiesta, convivencia y tradición, pero, sobre todo, de libertad.

“Este 15 de septiembre gritemos ¡Libertad! en Miguel Hidalgo, el Bastión de la Libertad. Aquí te esperamos para que vengas a celebrar el Grito de Independencia. Ya saben: habrá antojitos, kermés, mucho ambiente y, sobre todo, seguridad”, dijo.

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Tabe informó que se desplegará el operativo de seguridad Blindar MH, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Dirección General de Protección Civil.

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Asimismo, se instalarán filtros de revisión en los accesos a la explanada para impedir el ingreso de objetos punzocortantes, armas de fuego y bebidas alcohólicas, así como paraguas, palos de bandera, aerosoles, drones y pirotecnia, además de bultos o maletas grandes, con el objetivo de garantizar una celebración segura para todas las familias.

Este año, la temática de las festividades patrias será la ‘Lotería de la Libertad’, una propuesta en la que cada escenario se convierte en una carta cantada y en la que la Patria se representa como un juego colectivo en el que todos jugamos por la libertad.

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El escenario principal, ubicado en la explanada de la alcaldía, será el corazón de la fiesta patria. A partir de las 15:00 horas se presentarán los Ballets Folclóricos Itlatiuh y del Salesiano, seguidos por el Mariachi Camperos y una banda emergente de rock.

Al caer la noche, el baile tomará el escenario con la presentación de la Sonora 'Embajadores de la Cumbia Dinamita' y otros artistas estelares.

“No se pierdan la presentación estelar de Los Yaguaru y de Paty Cantú. Aquí los esperamos en la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo. ¡Y que viva México!”, indicó.

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Simultáneamente, en un escenario alterno, ubicado en la plaza cívica de la alcaldía, se podrá disfrutar de las presentaciones de Milo La R, LC-Band, el Mariachi Camperos, la representación teatral “Lotería de la Libertad”, Blazzy Band y el Mariachi Carreteros del Bajío.

dmrr