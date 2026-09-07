Cuernavaca, Mor. - Alrededor del 70 por ciento de los cultivos de temporal en Morelos registran pérdidas de cosechas que alcanzan o superan el 70 por ciento de los cultivos en franjas del sur, surponiente y el municipio de Axochiapan, siendo la producción de maíz la más impactada.

La secretaria de Desarrollo Agropecuario, Margarita Galeana Torres, informó que el siniestro agrícola está asociado a la sequía provocada por el fenómeno de El Niño, y señaló que ante las afectaciones se activarán los seguros catastróficos, para lo cual se cuenta con una bolsa de 107 millones de pesos destinada a respaldar a los productores afectados.

Galeana Torres confirmó que la póliza cubre pérdidas agrícolas y ganaderas por sequía o granizo, sumada a un esquema comercial subsidiado hasta en un 100 por ciento por el Ejecutivo local.

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Misiones de inspección técnica evalúan las afectaciones en los 232 ejidos y comunidades de la entidad, con un avance preliminar del 30 por ciento en los peritajes de campo.

Aunque durante los últimos días se han registrado lluvias, dijo que en algunas parcelas los cultivos ya no podrán recuperarse, debido al daño ocasionado por la falta de agua.

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En otros casos, donde las precipitaciones todavía podrían favorecer el desarrollo de las plantas, se estima que la producción será menor a la habitual y podría alcanzar apenas entre 50 y 60 por ciento del rendimiento promedio.

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Entre los municipios y comunidades con mayores afectaciones se encuentran:

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Tlaquiltenango

Cuentepec

Xoxocotla

Mazatepec

Zacatepec

Los Sauces

Tepalcingo.

La titular de Sedagro advirtió que la superficie afectada todavía podría incrementarse, debido a que algunos comisariados ejidales aún no han entregado sus reportes de daños.

Una vez que concluya el levantamiento de información y se determinen las hectáreas siniestradas, se podrán establecer con mayor precisión los apoyos que recibirán los productores mediante el seguro catastrófico.

dmrr