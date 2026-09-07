El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” informó que los 15 médicos residentes que permanecen hospitalizados tras el brote de gastroenteritis por salmonela continúan internados, todos en condición estable y recibiendo atención médica. Ninguno ha requerido ingreso a terapia intensiva.

Por otra parte, informó que tras una reunión con representantes del Comité de Médicos Residentes, autoridades del hospital establecieron una serie de acuerdos para garantizar la atención de las personas afectadas por el brote y dar seguimiento a las condiciones del servicio de alimentación.

Entre los acuerdos destaca que la Dirección de Educación y Capacitación en Salud fungirá como enlace institucional con el Comité de Residentes, con el objetivo de recibir, canalizar y dar seguimiento a las solicitudes y asuntos planteados por los médicos residentes.

Lee también Distribuidora de Alimentos Dip@msa niega dispensar abarrotes al Hospital “Dr. Eduardo Liaceaga”; provee al área de pacientes

Asimismo, el Comité de Residentes entregará la documentación comprobatoria de los gastos que, en su caso, hayan sido realizados por pacientes o sus familiares, a fin de contemplar su reintegración.

El hospital señaló que el reciente brote de gastroenteritis ya es del conocimiento de diversas autoridades sanitarias y administrativas. Indicó que, una vez que concluyan las investigaciones, los resultados, conclusiones y demás información serán dados a conocer a través de los medios públicos que determine la autoridad competente.

[Publicidad]

Acuerdan seguimiento a alimentación

Respecto al servicio de alimentación, se llevará a cabo una reunión para acordar la instalación de una mesa de trabajo, en la que se definirán los aspectos relacionados con la logística de los alimentos, una vez que se informe a la Asamblea sobre los avances y acuerdos alcanzados.

El Hospital General también señaló que la información relacionada con presupuesto, insumos y acciones constituye información pública y se encuentra disponible a través de las plataformas federales en materia de transparencia.

En materia de seguridad y mantenimiento, con el apoyo del Comité de Residentes, las áreas responsables informarán sobre el proceso establecido para recibir, canalizar, atender, dar seguimiento y cerrar los reportes, así como sobre la participación de los servidores públicos que intervienen en cada etapa.

[Publicidad]

Lee también Residentes del Hospital General de México bloquean Avenida Cuauhtémoc; exigen auditoría y sanciones por brote de salmonela

Ofrecen canales para denunciar posibles represalias

Otro de los acuerdos establece que, a través de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud, se proporcionará a los médicos residentes información sobre los mecanismos institucionales disponibles para reportar cualquier hecho, conducta o posible represalia que pudiera afectarles por presentar inconformidades, quejas o denuncias.

El hospital indicó que estos casos serán canalizados y atendidos conforme a la normatividad correspondiente.

[Publicidad]

Además, se pusieron a disposición los canales institucionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) para la orientación, canalización y atención de estos asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

De esta manera, las autoridades del Hospital General de México señalaron que continuarán dando seguimiento tanto a la situación de los médicos residentes afectados por el brote como a las condiciones del servicio de alimentación y a los planteamientos realizados por el Comité de Residentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv