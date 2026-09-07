Senadores de oposición denunciaron que la opacidad en los ingresos, bienes y patrimonio del director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, solo se explica por un manto protector que le ha concedido el régimen de Morena por ser un personaje cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que EL UNIVERSAL reveló que la declaración patrimonial del funcionario fue reservada y declarada “confidencial”, legisladores del PAN y el PRI lo acusaron de ser uno de los operadores financieros del exmandatario, por lo que exigieron que se le investigue tanto en su paso por Petróleos Mexicanos (Pemex) como en su actual responsabilidad al frente del Infonavit.

La senadora de Acción Nacional Gina Campuzano afirmó que “Morena ha premiado la corrupción, y Octavio Romero Oropeza es un claro ejemplo de esto”.

Lee también Dirigencia de Morena celebra encuesta de EL UNIVERSAL; asegura que oposición se hunde entre "desprestigio y falta de proyecto"

Recordó que su administración en Pemex estuvo “rodeada de escándalos, hubo nepotismo brutal con sus familiares en la nómina, solapó la corrupción durante su administración y además hizo oídos sordos frente al huachicol fiscal.

“Ni modo que no supiera. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Investigarlo? ¿Pedirle cuentas? No. Lo sacaron de Pemex y lo premiaron mandando lo Infonavit, una institución que maneja los ahorros de millones de trabajadores mexicanos. Ahora conocemos que Octavio Romero decidió reservar información sobre sus bienes, sobre sus cuentas, sobre sus ingresos, bienes y más”, expresó en declaraciones a EL UNIVERSAL.

[Publicidad]

La legisladora panista emplazó el director del Infonavit a transparentar sus bienes y hacerlos públicos.

Lee también FGR incinera más de 1.3 toneladas de droga en Sinaloa; destruye metanfetamina, cocaína y marihuana

“Aquí hay algo muy sencillo, el que nada debe, nada teme. Si no tiene nada que esconder, que haga pública su declaración patrimonial. Porque ya vimos qué pasa cuando los integrantes de Morena intentan medio que quieren transparentar su patrimonio y de repente aparecen propiedades, cuentas, ahorros y millones de pesos por todos lados. Una realidad muy distinta a la austeridad que tanto están presumiendo. Traicionaron, literalmente, los principios de su propio mentor, de López Obrador, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, puntualizó.

[Publicidad]

“Y yo iría aún más lejos. Quiero ver que se investigue a Octavio Romero Oropeza, que se revise a fondo su paso por Pemex. Particularmente todo lo relacionado con la corrupción y el huachicol fiscal, que se vigile con lupa lo que está ocurriendo también ahora con el Infonavit. Porque, por ejemplo, si están congelando cuentas e investigando a otros personajes de Morena, como Adán Augusto, que la misma vara se aplique para todos. Porque aquí no estamos hablando del dinero de Morena ni del gobierno, estamos hablando que este señor está manejando los ahorros de millones de trabajadores mexicanos. Así que eso es un peligro, que esté este señor ahí”, advirtió.

Por su parte, la senadora del PRI Carolina Viggiano Austria afirmó que en el gobierno hay transparencia, “pero para sus enemigos, para sus adversarios”.

Lee también Distribuidora de Alimentos Dip@msa niega dispensar abarrotes al Hospital “Dr. Eduardo Liaceaga”; provee al área de pacientes

[Publicidad]

Dijo que Romero Oropeza es un personaje muy cuestionado y coincidió en que su paso por Pemex dejó mucho que decir, “sobre todo una empresa que hoy es la más endeudada del mundo y que sigue trabajando prácticamente en números rojos”.

“Tiene mucho que explicar y hoy en el Infonavit hay muchos rumores de una enorme corrupción. Yo tengo conocidos que están haciendo vivienda, y por cada vivienda les piden desde el Infonavit 50 mil pesos, independientemente de que antes hacen un gran negocio en los terrenos, que les ponen un sobreprecio enorme, y eso que son terrenos que la mayoría de ellos no están ubicados en los centros urbanos con servicios. Yo soy de las que piensa que el próximo huachicol va a ser el de huachicasas”, apuntó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

aov/rmlgv