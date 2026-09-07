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La Fiscalía General de la República (FGR) efectuó la incineración de narcóticos y destrucción de objetos del delito, relacionados con diversas investigaciones que fueron aseguradas en coordinación con el Gabinete de Seguridad.
En un comunicado la FGR señaló que en el evento se incineraron, 411 kilos 836 gramos 320 miligramos y 39 litros 990 mililitros de clorhidrato de metanfetamina; 145 kilos 940 gramos 570 miligramos de clorhidrato de cocaína, 348 kilos 956 gramos 900 miligramos de marihuana, 174 litros 980 mililitros de sustancia que contiene metanfetamina, 459 litros 945 mililitros de sustancia que contiene diacetilmorfina, cuatro kilos 52 gramos 640 miligramos y 16 kilos 947 gramos 200 miligramos de plantas de marihuana.
También, se destruyeron 55 unidades de sustancia negativa y 170 objetos del delito como máquinas, chalecos tácticos, ponchallantas e inhibidores de señal.
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La diligencia se realizó en instalaciones acondicionadas para tales efectos en Culiacán, Sinaloa, con la presencia de autoridades estatales y federales, personal de la FGR, así como la supervisión del Órgano Interno de Control (OIC).
En otra acción realizada en Mazatlán, se destruyeron también 223 máquinas tragamonedas.
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aov/rmlgv
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