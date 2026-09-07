Las regulaciones para las Estancias Turísticas Eventuales en la Ciudad de México, como el Padrón de Anfitriones y el límite de operación al 50% del año, podrían provocar una crisis en el sector y fomentar la proliferación de fraudes y anfitriones "pirata", advirtió Sean Cázares Ahearne, director general de la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (Amvitur).

"Ir al registro actual es ir a la guillotina. Desafortunadamente, la Ley (de Turismo de la Ciudad de México), tal como está planteada, hace todo lo contrario a lo que debería hacer una regulación. Una regulación busca profesionalizar al sector; esto, por el contrario, lo informaliza y lo lleva directamente al mercado negro", señaló durante una conferencia de prensa del Frente Unido por la Hospitalidad.

Cázares Ahearne sostuvo que, si se mantienen estas restricciones, podría incentivarse que los anfitriones operen fuera de la ley, lo que ampliaría el margen de acción para fraudes y "hospedajes piratas". Como ejemplo, mencionó casos registrados en otros países donde se ofrecen estancias en redes sociales y otras plataformas que en realidad no existen.

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"En Nueva York los fraudes aumentaron 400%. La gente comenzó a anunciarse en Craigslist (...) Tú rentas a partir de un anuncio y, penosamente, después de viajar de Suecia a Nueva York, llegas, tocas el timbre y te abre una familia que te dice que ese lugar no es una estancia y que acabas de ser estafado", relató.

Insistió en que este tipo de situaciones afecta más la reputación de la ciudad y de su oferta turística que la de los propios anfitriones.

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El director general de Amvitur mencionó que estas limitaciones contempladas en la ley también atentan contra la profesionalización del sector, ya que quienes participan en esta actividad económica se capacitan para brindar un mejor servicio en los inmuebles.

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"Con esta regulación castigas al que lo hace bien y generas un vacío. Ese espacio se llena de improvisación, y esto es muy delicado para el sector porque lo que estaríamos promoviendo sería la improvisación permanente", afirmó.

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Estiman una crisis

Cázares Ahearne añadió que, con el límite de operación al 50% del año, los anfitriones tienen dos opciones: exceder las 182 noches permitidas por la ley y perder la posibilidad de operar al año siguiente, o respetar el límite establecido y asumir las pérdidas derivadas de permanecer inactivos durante seis meses.

"¿Qué hago con esa propiedad los otros seis meses? La Ley de Rentas de la Ciudad de México prohíbe la renta tradicional por menos de 365 días. No existe esa posibilidad. Entonces, no se puede rentar dentro de la ley (...) No existe una respuesta para eso", acusó el titular de Amvitur.

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Por su parte, Magdalena García Hernández, coordinadora de la Red de Mujeres Anfitrionas, comentó que esta medida también tendría un impacto en los empleos indirectos que genera la actividad, como los relacionados con el mantenimiento de inmuebles, entre ellos personal de limpieza, jardinería y plomería.

"No tengo pensión, desafortunadamente. Esta es mi forma de subsistencia diaria, por supuesto que me afecta enormemente (...) Estoy en este negocio desde principios de siglo. Antes no estaba en Airbnb; ahora sí formo parte de esa plataforma, pero no tengo otras formas de renta. Para mí sería una catástrofe", subrayó.

Acusan a hoteleros

Sean Cázares Ahearne acusó que el “gran ganador” de las políticas hacia las estancias turísticas es el sector hotelero, desde el incremento en ocupación hasta en la disponibilidad de habitaciones y en la tarifa de las mismas.

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“Y lo digo con todas sus letras, las dos iniciativas de Ley que fueron aprobadas tienen en sus cláusulas iniciales, en sus cláusulas declaratorias, una serie de manifestaciones de supuestas afectaciones al sector hotelero. Hay una absoluta y clara intervención en la publicación de la ley del sector hotelero”, afirmó.

En su intervención, Ángel Torres, fundador de Todos Somos Anfitriones, agregó que hay un colectivo mundial de nombre Global Reformbnb, donde hay grandes cadenas hoteleras, que tiene “las recetas” para impulsar y negociar políticas que puedan ejercer los gobiernos de diversos países al respecto.

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“(Las regulaciones para estancias en la capital) son un copy paste de lo que pasó en Edimburgo, Barcelona, Portugal sin importar las características turísticas, sociales, urbanistas de cada ciudad”, enfatizó.

dmrr