San Cristóbal de las Casas, Chis. - El choque de un camión de pasajeros y uno tipo volteo, sobre la carretera costera número 100, en el municipio costero de Mapastepec, dejó una persona sin vida y 19 más gravemente lesionadas.

La Secretaría de Protección Civil informó que una persona ha perdido la vida y 19 más han resultado heridas, entre hombres, mujeres y niños, que han sido atendidos por elementos de la Cruz Roja, Protección Civil y grupos de socorro voluntarios.

La Secretaría de Protección Civil informó que una persona ha perdido la vida y 19 más han resultado heridas (07/09/26) Foto: Especial.

Los heridos han sido trasladados hacia el hospital rural general de Mapastepec, a unos 270 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas.

Lee también Pescador sobrevive 8 días a la deriva frente a Oaxaca; Armada de México lo rescata con vida

Lo que se sabe es que el camión de la empresa AEXA, circulaba sobre el puente San Nicolás, del municipio de Mapastepec, cuando el camión tipo volteo invadió carril contrario e impactó la unidad de pasaje de frente.

Como consecuencia del choque, el tráfico sobre la carretera federal 200 se ha tornado lento y largas filas de automóviles del transporte de pasaje, de carga y particulares se encuentran varados.

[Publicidad]

Al lugar llegaron soldados de la 39 Zona Militar, de la Guardia Civil, Policía Estatal y peritos de la Fiscalía. (07/09/26) Foto: Especial.

Al lugar llegaron soldados de la 39 Zona Militar, de la Guardia Civil, Policía Estatal y peritos de la Fiscalía.

Extraoficialmente se ha dicho que la víctima mortal es el conductor del camión tipo volteo.

dmrr