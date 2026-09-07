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San Cristóbal de las Casas, Chis. - El choque de un camión de pasajeros y uno tipo volteo, sobre la carretera costera número 100, en el municipio costero de Mapastepec, dejó una persona sin vida y 19 más gravemente lesionadas.
La Secretaría de Protección Civil informó que una persona ha perdido la vida y 19 más han resultado heridas, entre hombres, mujeres y niños, que han sido atendidos por elementos de la Cruz Roja, Protección Civil y grupos de socorro voluntarios.
Los heridos han sido trasladados hacia el hospital rural general de Mapastepec, a unos 270 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas.
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Lo que se sabe es que el camión de la empresa AEXA, circulaba sobre el puente San Nicolás, del municipio de Mapastepec, cuando el camión tipo volteo invadió carril contrario e impactó la unidad de pasaje de frente.
Como consecuencia del choque, el tráfico sobre la carretera federal 200 se ha tornado lento y largas filas de automóviles del transporte de pasaje, de carga y particulares se encuentran varados.
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Al lugar llegaron soldados de la 39 Zona Militar, de la Guardia Civil, Policía Estatal y peritos de la Fiscalía.
Extraoficialmente se ha dicho que la víctima mortal es el conductor del camión tipo volteo.
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