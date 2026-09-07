Matamoros, Tamaulipas. - La estrategia en seguridad que se ha implementado en Matamoros, Tamaulipas, se concentra en presencia preventiva, proximidad ciudadana y coordinación institucional lo que ha permitido realizar más de 33 mil acciones de protección, aseguró el alcalde José Alberto Granados Fávila.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, el presidente municipal estuvo acompañado por el Gobernador Américo Villarreal Anaya y destacó, que en su administración se desarrollaron 22 mil 209 acciones de protección y 11 mil 675 operativos para un total de 33 mil 884 acciones.

Dijo que los resultados no son un problema concluido, que son en corto plazo, un verdadero aumento de capacidad preventiva y presencia operativa en los sectores donde existe mayor demanda ciudadana.”

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“En seguridad, la tarea municipal es mantener presencia, prevenir y coordinarse, es una responsabilidad compartida entre órdenes de gobierno".

La participación municipal se enfoca en prevención, vigilancia territorial, movilidad segura y proximidad social, dijo el alcalde.

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Por su parte el Gobernador destacó que de 2022 a 2026, la inversión estatal y federal en el municipio alcanza los 12 mil 199 millones de pesos, destinados a inversión social y obra pública.

A estos resultados se suman, dijo, el desarrollo del Puerto del Norte, el nuevo Hospital General Alfredo Pumarejo, obras de agua y saneamiento, así como proyectos de conectividad que fortalecerán el potencial logístico, energético y comercial de Matamoros.

dmrr