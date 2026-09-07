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Las lluvias registradas este lunes en la Ciudad de México dejaron diversas afectaciones, principalmente por la caída de árboles y postes, cortocircuitos y encharcamientos, de acuerdo con un reporte de servicios atendidos por cuerpos de emergencia.
Hasta el momento se contabilizaron 26 árboles caídos, cinco cortocircuitos, tres encharcamientos y dos postes caídos en distintos puntos de la capital.
Las autoridades mantienen atención a los reportes derivados de las precipitaciones y realizan recorridos para identificar posibles afectaciones en vialidades, inmuebles y servicios.
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De manera simultánea, se reportó lluvia fuerte en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco, Coyoacán y Benito Juárez.
Ante la persistencia de las precipitaciones, se recomendó a la población extremar precauciones, evitar zonas con acumulación de agua y conducir con reducción de velocidad para disminuir riesgos.
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