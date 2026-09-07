El Senado de la República alista modificaciones a la iniciativa presidencial de nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, luego de escuchar las propuestas de organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos, abogados y colectivos LGBTQ+.

En entrevista, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, informó que las comisiones involucradas trabajan en la construcción del nuevo proyecto y estimó que en aproximadamente 15 días podrían contar con un borrador de dictamen, con la posibilidad de que sea aprobado alrededor del 15 de octubre.

Adelantó que buscarán una reunión de trabajo con la Consejería Jurídica, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de las Mujeres, junto con los senadores que participan en el proceso, para revisar posibles mejoras al proyecto.

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La legisladora explicó que el objetivo no es modificar por completo la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, sino realizar ajustes para mejorar su contenido y particularmente su técnica legislativa.

“Es muy buena iniciativa, pero hay cosas que estamos mejorando”, señaló Micher, quien adelantó que algunas disposiciones podrían cambiar de ubicación dentro del ordenamiento, mientras que otras podrían incorporarse a protocolos o artículos transitorios.

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Dijo que uno de los principales puntos bajo revisión es la tentativa de feminicidio, ya que no debe recibir exactamente la misma categoría jurídica que el feminicidio consumado, pero sí debe quedar contemplada expresamente dentro del nuevo marco legal.

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“Vale la pena reconsiderar” este tema, sostuvo, al explicar que las organizaciones participantes han planteado modificaciones a distintas categorías contempladas en la iniciativa.

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Otro aspecto en análisis es la definición y alcance de las razones de género, elemento fundamental para determinar cuándo una muerte violenta de una mujer puede ser investigada y sancionada como feminicidio.

Martha Lucía Micher explicó que actualmente existen diversas circunstancias que permiten acreditar razones de género -como la existencia de señales de violencia, que el cuerpo sea abandonado en un espacio público o que la víctima haya presentado previamente una denuncia-, pero algunas de esas disposiciones aparecen de manera similar en diferentes apartados de la propuesta.

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Explicó que por ello, las comisiones buscan reagruparlas y ordenar su contenido para evitar duplicidades y mejorar la claridad de la legislación.

La senadora destacó que las audiencias y reuniones continuarán al menos durante los próximos días, debido a que el Senado ha recibido numerosas propuestas de colectivos y especialistas.

Afirmó que se trata de un proceso deliberativo en el que se pretende escuchar todas las voces antes de cerrar el dictamen.

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Uno de los temas que ya generó observaciones entre los legisladores es el régimen de penas agravantes contemplado en la iniciativa presidencial.

Micher Camarena confirmó que este apartado sí está siendo revisado y puso como ejemplo las diferencias existentes entre las sanciones actualmente previstas en algunas entidades y las planteadas en la propuesta federal.

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“Chiapas tiene 90, 100 años y esta propuesta es de 70”, explicó, al señalar que el Senado deberá encontrar un punto de equilibrio entre las distintas legislaciones y la propuesta federal.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado aseguró que este análisis se realiza con la participación de las organizaciones y con el conocimiento del gobierno, con el propósito de alcanzar una propuesta que tenga respaldo amplio.

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