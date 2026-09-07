México llegó a PISA 2022 con resultados menores en matemáticas, comprensión lectora y ciencias respecto de 2018, y se ubicó entre los tres países de la OCDE con menor desempeño promedio, destacó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en una publicación en X.

La gráfica difundida por el organismo, que reúne los puntajes mexicanos entre 2003 y 2022, muestra que los avances registrados en las primeras ediciones no se sostuvieron. Matemáticas presenta la caída más pronunciada al cierre de la serie, mientras que comprensión lectora acumula descensos desde 2009.

“Los resultados de México en PISA muestran una tendencia a la baja”, señala el encabezado de la imagen, elaborada por el IMCO con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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En matemáticas, la trayectoria muestra una recuperación entre 2003 y 2009, seguida de retrocesos en 2012 y 2015. Después de un ligero repunte en 2018, el puntaje cayó a 395 en 2022, el resultado más bajo desde 2003 dentro del periodo presentado.

La comprensión lectora tuvo su punto más alto de la serie en 2009. A partir de esa edición, la línea desciende en cada evaluación hasta llegar a 415 puntos en 2022. Aunque fue la materia con el mayor puntaje de México en esa última edición, también terminó por debajo de los niveles alcanzados en 2009, 2012, 2015 y 2018.

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En ciencias, la gráfica presenta una trayectoria distinta: después de variaciones moderadas entre 2006 y 2015, el desempeño mejoró en 2018, pero volvió a caer en 2022, cuando México obtuvo 410 puntos.

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El cierre de la gráfica concentra el retroceso compartido: las tres líneas bajan entre 2018 y 2022. Matemáticas termina por debajo de los 400 puntos; ciencias, en 410, y comprensión lectora, en 415.

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El IMCO difundió este balance histórico antes de la publicación de los resultados de PISA 2025, anunciada para el 8 de septiembre. “¿Cómo le irá a México en las pruebas PISA?”, planteó el instituto junto con la imagen, cuyo último año de comparación es 2022.

📚 ¿Cómo le irá a México en las pruebas PISA?



En 2022, México estuvo entre los tres países de la OCDE con menor desempeño promedio.



📅 Mañana, 8 de septiembre, se publican los resultados 2025, que medirán el desempeño en Ciencias, Matemáticas, Comprensión Lectora y Aprendizaje… pic.twitter.com/wXs8usxt2S — IMCO (@imcomx) September 8, 2026

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