Saltillo.— La solicitud de alerta de género en Coahuila que fue presentada por colectivos feministas lleva dos años enterrada sin que el gobierno federal avance en los trabajos para declararla o no; este hecho, consideran activistas, refleja el poco interés para la protección de la mujer, mientras que persiste la violencia feminicida en el estado.

Sofía Díaz, representante legal de la Asamblea Mujeres que Luchan por Mujeres, lamenta que no haya avances en la solicitud que hicieron en julio de 2024, sobre todo después de una reforma que establecía un plazo máximo de 45 días para establecer la alerta de género.

Menciona que creyeron que, con el cambio del Instituto de las Mujeres a Secretaría de las Mujeres en la actual administración federal, sería distinto, pero no fue así.

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Recuerda que en diciembre de 2025 se entrevistó con la encargada de las alertas de género de la Secretaría de las Mujeres y le dijo que no había presupuesto para mandar a las personas a hacer las entrevistas.

“Es fecha que estamos sin un avance. No hay presupuesto para darle continuidad por la reducción de gastos. Vamos a seguir sin un avance sustancial en la alerta. Ha sido un vaivén”, critica Sofía Díaz.

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En 2026, el presupuesto de la Secretaría de las Mujeres fue de 2 mil 140 millones 988 mil 180 pesos, de acuerdo con lo publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Las expertas señalan que las mujeres víctimas no denuncian porque saben que serán revictimizadas y no habrá consecuencias para los agresores. Foto: Francisco Rodríguez

Brenda Olivas, integrante de la colectiva Abogadas Laguneras, refiere que los cambios en la Secretaría de las Mujeres únicamente han estado en el papel: “No hemos visto cambios significativos, verdaderos, cambios que impacten en las mujeres y niñas en el estado”.

Dice que tiene la impresión de que no hay interés en proporcionar seguridad para las mujeres y que tengan la certeza de que pueden denunciar si son víctimas o acudir a las instancias de seguridad.

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“Hay una revictimización impresionante en primer término. Eso deriva en que ya no quieres denunciar. Para qué hablo si no va a haber consecuencias”, comenta.

Para Sofía Díaz, hay un sentimiento de decepción con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: “Pensamos que se recibiría más presupuesto para investigaciones, para sanciones, pero en la realidad no es un gobierno de las mujeres ni es un gobierno que cuida a las mujeres ni que destina presupuesto a las áreas que nos deberían de ocupar y preocupar. Pensamos que se iba a empatizar, pero no ha sido así”.

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Violencia continúa

Sofía Díaz recuerda que cuando presentaron la alerta de género había registro de números rojos, pues inclusive Torreón aparecía en el top 10 de ciudades con más feminicidios. Dijo que, si bien en 2025 se redujeron, en este año han aumentado los casos de feminicidios en la entidad.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2024 el año en que se solicitó la alerta de género se registraron 20 feminicidios en la entidad. Para 2025 disminuyó a nueve casos, pero hasta julio de este año ya había registro de 18 feminicidios.

Sofía Díaz recalca que la violencia feminicida, que abarca muchos otros delitos como abuso sexual, violaciones o violencia familiar, sigue presente.

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En el caso de las carpetas por violencia familiar, Coahuila ocupa el sexto lugar del país hasta julio, con 8 mil 940 casos reportados, según el SESNSP; y el segundo lugar nacional si se analiza desde la tasa por cada 100 mil habitantes, pues presenta una tasa de 259.85.

En 2025 se recibieron 12 mil 634 denuncias por violencia familiar, un promedio de 34.6 cada 24 horas.

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Brenda Olivas califica de “impresionante” la incidencia en delitos de violencia familiar y expuso que no hay una política pública en ningún nivel de gobierno para combatir ese fenómeno.

Comenta que a pesar de que se repite que vivimos en un estado seguro y que no hay delitos de alto impacto como en el resto del país, sí existe un abandono en los delitos hacia mujeres, niñas y adolescentes.

Coahuila también está entre los primeros 10 estados con la mayor cantidad de mujeres víctimas de lesiones dolosas, en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, llamadas de emergencia relacionas con abuso sexual, llamadas por acoso u hostigamiento sexual, llamadas por incidentes de violación y llamadas por incidentes de violencia familiar.

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A decir de Sofía Díaz, estas cifras son una prueba de que si no disminuyes la violencia de género, los feminicidios van a seguir ocurriendo.

Dependencias quedan a deber

Para Brenda Olivas, las dependencias quedan a deber porque todas, en los meses de marzo y noviembre, se quieren poner las pilas, dan asesorías, escuchan a las víctimas, pero el resto del año ignoran a las víctimas.

En este sentido, Sofía Díaz dice que el gobierno estatal comenzó a activar puntos violeta y creó una fiscalía especializada en delitos contra la mujer, pero considera que se trata de una política pública que únicamente maquilla el problema y no ataca de raíz.

“No han disminuido los números. No salimos del top 6 en violencia familiar y se arrastra desde 2017. No ha habido una resolución rápida a los juicios. Además, 95% de las víctimas de feminicidio ya habían presentado denuncia por violencia familiar y tenían orden de restricción”, detalla.

Bajo este contexto, Brenda Olivas insiste en que se le dé trámite a la solicitud de alerta de género porque actualmente están en un limbo jurídico. “No sabemos si la van a aceptar, la van a negar o qué pasa”, y mientras tanto, las mujeres son agredidas y asesinadas.

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