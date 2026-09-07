Tlalnepantla, Méx. - El pase de lista, los honores fúnebres y una guardia de honor marcaron este lunes la despedida del teniente Miguel Ángel Hernández López, integrante del cuerpo de Bomberos de Tlalnepantla, quien murió después de participar en la atención de un incendio registrado el sábado.

Ante sus familiares y compañeros de corporación, se realizó la ceremonia en memoria del elemento, quien ingresó al cuerpo de Bomberos el 1 de octubre de 2003 y permaneció 23 años en servicio. Al momento de su muerte tenía el cargo de teniente del segundo turno en la Estación Central.

Miguel Ángel Hernández López, integrante del cuerpo de Bomberos de Tlalnepantla, murió después de participar en la atención de un incendio registrado el sábado. (07/09/26) Foto: Especial.

"Cuando se pierde a un integrante de esta corporación, no solo pierde una familia; pierde toda una comunidad", señaló el alcalde Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, durante el homenaje.

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El presidente municipal reconoció que el trabajo dentro de Protección Civil y Bomberos genera vínculos entre sus integrantes debido a las jornadas de servicio y la atención de emergencias.

El presidente municipal reconoció que el trabajo dentro de Protección Civil y Bomberos (07/09/26) Foto: Especial.

"Se comparten guardias, emergencias y, por eso, este dolor que hoy embarga a su familia, a sus seres queridos, es también un dolor de toda la corporación", comentó.

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Hernández López formó parte de la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos durante más de dos décadas.

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Su último servicio ocurrió el sábado, cuando participó en las labores para combatir un incendio en la colonia Centro Industrial.

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Durante la ceremonia también se planteó la necesidad de mantener capacitación, equipamiento y condiciones laborales para los elementos del cuerpo de Bomberos. (07/09/26) Foto: Especial.

Durante la ceremonia también se planteó la necesidad de mantener capacitación, equipamiento y condiciones laborales para los elementos del cuerpo de Bomberos.

La despedida concluyó con los actos protocolarios en memoria del teniente, frente a sus familiares y compañeros de corporación.

dmrr