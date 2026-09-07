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Tras el evento político realizado el sábado pasado en la Plaza de las Tres Culturas y sus inmediaciones, se recolectaron más de 2 mil 500 kilogramos de basura, informó la alcaldía Cuauhtémoc.
En un comunicado, la demarcación refirió que esta cifra representa un incremento de más de 31% respecto a la recolección regular en la zona, la cual es de 8 mil kilogramos diarios de todos los depósitos y edificios de la Segunda Sección de Tlatelolco.
Agregó que, tras reportes vecinales, la Dirección General de Servicios Urbanos realizó labores de limpieza en la plaza y sus inmediaciones.
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La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega lamentó que los organizadores del evento no se hicieran responsables de la limpieza posterior.
“En Cuauhtémoc todos son bienvenidos, pero quien usa el espacio público también debe respetarlo. Nosotras respondemos (…) Gracias a nuestros compañeros que están al pie del cañón, cuidando y limpiando nuestra casa”, publicó en sus redes sociales.
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La alcaldía recordó que, durante la semana pasada, el personal de limpia recolectó 10 mil 126 toneladas de residuos, de las cuales mil 705 correspondieron a tiraderos a cielo abierto y 8 mil 421 a las rutas regulares de recolección.
dmrr
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