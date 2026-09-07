Tras el evento político realizado el sábado pasado en la Plaza de las Tres Culturas y sus inmediaciones, se recolectaron más de 2 mil 500 kilogramos de basura, informó la alcaldía Cuauhtémoc.

En un comunicado, la demarcación refirió que esta cifra representa un incremento de más de 31% respecto a la recolección regular en la zona, la cual es de 8 mil kilogramos diarios de todos los depósitos y edificios de la Segunda Sección de Tlatelolco.

(07/09/26) Foto: Especial.

Agregó que, tras reportes vecinales, la Dirección General de Servicios Urbanos realizó labores de limpieza en la plaza y sus inmediaciones.

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La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega lamentó que los organizadores del evento no se hicieran responsables de la limpieza posterior.

(07/09/26) Foto: Especial.

“En Cuauhtémoc todos son bienvenidos, pero quien usa el espacio público también debe respetarlo. Nosotras respondemos (…) Gracias a nuestros compañeros que están al pie del cañón, cuidando y limpiando nuestra casa”, publicó en sus redes sociales.

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La alcaldía recordó que, durante la semana pasada, el personal de limpia recolectó 10 mil 126 toneladas de residuos, de las cuales mil 705 correspondieron a tiraderos a cielo abierto y 8 mil 421 a las rutas regulares de recolección.

dmrr