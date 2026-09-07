La propuesta de restringir el uso de dispositivos móviles durante la jornada escolar, debiera de considerar una “regulación inteligente”, dijo la Asociación Mexicana de Internet (AIMX).

Debe estar “basado en la gradualidad por edades, la corresponsabilidad con los padres de familia y la alfabetización digital”.

En un comunicado, la Asociación aseguró debe reconocerse la evidencia científica sobre el impacto que puede tener en las infancias el uso excesivo de pantallas.

Rechazó las prohibiciones absolutas a los dispositivos, porque debe separarse el uso recreativo de los alumnos de la labor docente.

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Siempre y cuando se protejan los derechos de los maestros, la desconexión digital y el uso de herramientas pedagógicas.

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“Extender una prohibición absoluta al cuerpo magisterial carece de sustento y viabilidad práctica y además podría resultar contraproducente”, expuso.

Sobre todo porque estas herramientas tecnológicas apoyan el trabajo pedagógico y la investigación, toda vez que” el dispositivo móvil es hoy un instrumento dinámico para la consulta de información, la investigación en tiempo real y la innovación didáctica dentro del aula”.

Asimismo, son un canal institucional de comunicación en tiempo real y debe considerarse que quitarles el celular a los docentes va contra derechos laborales.

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“Retirar el celular a los profesores durante su jornada los obligaría a atender asuntos escolares y requerimientos administrativos fuera de su horario contractual, vulnerando sus condiciones de trabajo e invadiendo sus tiempos de descanso”, indicó.

El vicepresidente de Educación y Cultura de la Asociación Mexicana de Internet, Enrique Ortega, dijo que

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"es indispensable distinguir el uso recreativo del potencial pedagógico de la tecnología. Prohibir los dispositivos al personal docente no solo limita la innovación en el aula, sino que vulnera sus derechos laborales y su derecho a la desconexión digital al obligarlos a atender tareas administrativas fuera de su horario contractual".

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