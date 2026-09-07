La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la UNESCO firmaron una Carta de Intención para apoyar el diseño de políticas sobre dispositivos digitales, redes sociales e inteligencia artificial en la educación.

El titular de la dependencia, Mario Delgado, informó que 17 entidades del país ya han establecido medidas en la materia y que se trabaja con las autoridades estatales para definir reglas claras sobre su uso responsable y seguro en las escuelas.

El acuerdo contempla asistencia técnica, estudios, recomendaciones y capacitación para estudiantes, docentes y directivos, además del intercambio de experiencias para orientar las decisiones de política pública.

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Durante la firma, realizada en el Salón Nishizawa de la sede de la SEP, Delgado advirtió sobre el funcionamiento de las plataformas digitales y los mecanismos que emplean para retener la atención de sus usuarios.

“Necesitamos comprender qué ocurre detrás de las pantallas y cómo están diseñadas las plataformas digitales, cuyos algoritmos pueden utilizar inteligencia artificial para conocer nuestros hábitos, ofrecernos contenido que capte nuestra atención y prolongar nuestro tiempo de permanencia”, expresó.

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El funcionario señaló que esta situación es especialmente delicada para las nuevas generaciones y requiere acciones para proteger su bienestar y garantizar un entorno educativo sano.

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Aunque reconoció las ventajas de la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje, sostuvo que el reto consiste en mantenerla al servicio de las personas.

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Añadió que la formación de una ciudadanía digital debe preservar el pensamiento crítico, el humanismo y el interés superior de la niñez, conforme a la Nueva Escuela Mexicana.

De acuerdo con Delgado, más de 114 países cuentan con algún tipo de regulación en esta materia, según información de la UNESCO. En México, las medidas adoptadas por 17 entidades forman parte de la experiencia que se considera para definir las reglas sobre dispositivos digitales en los planteles.

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“La Carta de Intención que impulsamos con la UNESCO representa un paso importante para generar conciencia, construir consensos y tomar decisiones informadas, de manera que aprovechemos los beneficios de la tecnología sin permitir que sus riesgos afecten la educación, la convivencia y el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes”, afirmó.

La subdirectora general de la UNESCO, Lidia Arthur Brito, explicó que la colaboración permitirá brindar apoyo técnico para diseñar políticas públicas y fortalecer las capacidades del Sistema Educativo Nacional en materia de transformación digital.

Precisó que el trabajo abarcará dispositivos móviles, redes sociales e inteligencia artificial.

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Brito destacó que la incorporación de tecnología debe preservar la relación humana entre estudiantes, el pensamiento crítico, la creatividad, el diálogo y la dimensión social del aprendizaje.

“Por ello, ponemos a disposición de la Secretaría de Educación Pública y de todo el sector educativo nuestra experiencia técnica y los conocimientos desarrollados por la UNESCO sobre tecnología, educación y ética de la inteligencia artificial”, señaló.

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La funcionaria agregó que se buscará sumar aliados para que la transformación tecnológica contribuya al bienestar de niñas, niños y jóvenes.

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En ese contexto, mencionó la visita del Papa a la UNESCO, prevista para el 25 de septiembre, y la firma de un acuerdo sobre inteligencia artificial y juventud con la Iglesia católica.

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“Nuestro objetivo común debe ser garantizar que la tecnología sea una herramienta para el desarrollo humano, la educación y la inclusión, y nunca un fin en sí misma”, expresó.

En el mismo acto, Delgado atestiguó la renovación del acuerdo del Centro Regional de Seguridad Hídrica (CERSHI) como centro de categoría 2 auspiciado por la UNESCO, para fortalecer la cooperación científica regional y la investigación sobre el agua.

Ese documento fue firmado por Brito; el director general del CERSHI, Fernando González Villarreal, y la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Alejandra del Moral.

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