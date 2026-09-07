La coordinación de Morena en el Senado confirmó que Enrique Inzunza Cázarez dejará la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos al quedarse sin grupo parlamentario y como parte de la próxima redistribución de las comisiones en la cámara alta.

En entrevista con el coordinador del partido en el Senado, señaló que se aplicará puntualmente el Reglamento del Senado y en el caso de Morena se realizará una reasignación de las presidencias. “Le vamos a dar cumplimiento estricto a lo que establece el reglamento”, informó.

Ignacio Mier dijo que este martes se informará al pleno de manera oficial que Inzunza Cázarez deja de ser integrante de la bancada mayoritaria.

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El coordinador morenista explicó que la distribución de las presidencias de las comisiones corresponde a los grupos parlamentarios, de acuerdo con el peso que tiene cada fuerza política dentro del Senado. En el caso de Morena, dijo, será el propio grupo parlamentario el que determine los cambios.

Reafirmó que la salida de Inzunza de la presidencia de Estudios Legislativos se concretará en los próximos días, aunque aclaró que todavía no está definido quién ocupará esa posición.

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Mier Velazco señaló que varios senadores solicitaron licencia y aún no se tiene certeza sobre cuántos regresarán, por lo que Morena esperará a conocer la composición definitiva antes de realizar los ajustes.

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“Seguramente hacia la cuarta semana de septiembre podemos hacer la redistribución de las presidencias”, adelantó.

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El líder parlamentario destacó por otra parte que el Senado se prepara para recibir la minuta de la reforma constitucional en materia de doble nacionalidad, que podría ser votada durante la tercera o cuarta semana de septiembre, una vez que sea dictaminada.

También adelantó que hacia la última semana de septiembre podrían avanzar iniciativas en materia de feminicidio, propiedad industrial e inversión extranjera.

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