El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) declaró el inicio formal del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, en el que se elegirán a las y los titulares de las 16 alcaldías, 66 diputaciones y 204 concejalías.

En sesión solemne, la presidenta del IECM, Patricia Avendaño, señaló que las próximas elecciones enfrentarán desafíos propios de nuestro tiempo como las redes sociales y la Inteligencia Artificial (IA), que han transformado profundamente la comunicación política y que pueden ampliar el acceso a la información, pero también facilitar la difusión de contenidos falsos o manipulados.

“Frente a ello, necesitaremos responsabilidad de partidos, candidaturas, autoridades, medios de comunicación y sociedad en general. La libertad de expresión y el debate público deben convivir con una ciudadanía informada y crítica, capaz de distinguir entre el contraste legítimo de ideas y la manipulación deliberada de la información”, comentó.

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En este sentido, sostuvo que las diferencias políticas son legítimas, el debate puede ser intenso y la competencia puede ser firme, pero ninguna diferencia, dijo, justifica la violencia, la discriminación, desinformación o la vulneración de derechos.

“Por ello hacemos un llamado respetuoso a los partidos políticos, a las personas candidatas, a su militancia, a la ciudadanía en general, a los funcionarios públicos y a todos quienes habitamos esta Ciudad para que la competencia se dé dentro del marco de la ley, respetar las reglas de precampaña, campaña, atender las normas vinculadas a la Fiscalización, a la colocación de propaganda, cumplir las disposiciones sobre paridad y acciones afirmativas, y prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como cualquier otra forma de discriminación”, recalcó.

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Patricia Avendaño sostuvo que les corresponde actuar con imparcialidad y neutralidad, preservando en todo momento la equidad de la contienda.

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Subrayó que este proceso electoral es de la ciudadanía y que su participación no comienza ni termina el 6 de junio de 2027, pues una elección democrática no se construye únicamente el día de la jornada, sino que se construye con la participación activa de las personas durante todo el proceso.

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“Durante los próximos meses, las y los habitantes de esta Ciudad tendrán múltiples oportunidades para involucrarse en el proceso electoral: podrán participar desde diversos ámbitos para conocer a las candidaturas, para vigilar la elección, para comparar plataformas y propuestas, para elegir entre las distintas opciones de candidatas y candidatos y estar vigilantes de la elección”, aseveró.

Fechas claves:

7 de septiembre de 2026 inicia el proceso electoral

4 de enero de 2027: inicio de las precampañas para diputaciones y alcaldías

12 de febrero término de las precampañas

Del 8 al 15 de marzo recepción de documentos para registro de candidaturas

4 de abril inicio de las campañas

2 de junio término de las campañas

6 de junio jornada electoral

dmrr