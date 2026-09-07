Durante el mes de septiembre se promueve en todo el país la campaña nacional para facilitar la elaboración de disposiciones testamentarias (un mecanismo que busca otorgar tranquilidad a las familias mexicanas y evitar conflictos patrimoniales futuros).

De acuerdo con información institucional de UNAM Global, la legislación civil define este documento como un acto personalísimo, revocable y libre mediante el cual una persona en pleno uso de sus facultades dispone de sus bienes y obligaciones para después de su fallecimiento.

Jornada notarial en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, habitantes de esta demarcación acuden a realizar trámites. Imagen Ilustrativa. Foto: Cuartoscuro

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Procedimientos para hacer tu testamento

Especialistas de la máxima casa de estudios señalan que el procedimiento para otorgar un testamento resulta sumamente ágil. De acuerdo con el notario Miguel Ángel Beltrán, del Colegio de Notarios de la Ciudad de México (en entrevista divulgada por la plataforma académica de la UNAM), el trámite se inicia con una entrevista ante el notario de elección (con una duración aproximada de entre 30 minutos y una hora).

Posteriormente, a los pocos días el interesado regresa a la notaría para leer y firmar el instrumento correspondiente.

Por su parte, de acuerdo con el portal oficial del Gobierno de México (en su sección dedicada al Mes del Testamento), no es necesario preparar una lista detallada de los bienes ni exhibir las escrituras de propiedad de los inmuebles al momento de realizar el trámite.

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La autoridad aclara que la única excepción se presenta cuando el testador desea asignar un bien específico a una persona determinada (figura conocida como legado).

Foto: Captura de pantalla en X ( @elconsejomx y @GobCDMX

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Costos preferenciales y descuentos especiales durante septiembre

Para motivar la participación ciudadana, las notarías públicas de la capital del país aplican reducciones en sus honorarios tradicionales. Asimismo, el gobierno local y dependencias afines coordinan esfuerzos para dar atención prioritaria a sectores vulnerables.

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Trámite general: En la Ciudad de México el costo del testamento público abierto se ubica en $3,800.00 pesos para el público en general durante la campaña.

En la Ciudad de México el costo del testamento público abierto se ubica en $3,800.00 pesos para el público en general durante la campaña. Adultos mayores: Las personas de 65 años o más cuentan con cuotas reducidas de hasta $733.19 pesos en esquemas básicos a través de módulos itinerantes del "Testamóvil" del Consejo Ciudadano y la DGRT.

Las personas de 65 años o más cuentan con cuotas reducidas de hasta $733.19 pesos en esquemas básicos a través de módulos itinerantes del "Testamóvil" del Consejo Ciudadano y la DGRT. Personas que pagan menos: De acuerdo con los programas de inclusión social del Gobierno de México y la Secretaría de Gobernación, los adultos mayores, personas en situación de vulnerabilidad y elementos de las fuerzas de seguridad pública reciben las mayores reducciones tarifarias.

De acuerdo con los programas de inclusión social del Gobierno de México y la Secretaría de Gobernación, los adultos mayores, personas en situación de vulnerabilidad y elementos de las fuerzas de seguridad pública reciben las mayores reducciones tarifarias. Beneficios del trámite: Previene juicios sucesorios intestados costosos, reduce discrepancias entre familiares y permite la designación de un albacea responsable de hacer cumplir la última voluntad.

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