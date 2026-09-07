Javier "Chicharito" Hernández fue uno de los invitados especiales en la final de la Leagues Cup entre Toluca y Monterrey, encuentro que terminó con victoria para los Diablos Rojos. El exjugador del Real Madrid fue el encargado de llevar el trofeo al centro del campo durante la ceremonia previa al partido, antes de continuar con su nueva faceta como comentarista.

La presencia de Hernández en el estadio no pasó desapercibida para los aficionados, quienes aprovecharon la ocasión para solicitarle fotografías y autógrafos. Como es habitual, el delantero mexicano atendió con amabilidad a los seguidores que se acercaron a él.

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Entre los distintos momentos que compartió con la afición destacó uno en particular: el de un seguidor del América, equipo que previamente había disputado en el mismo inmueble el partido por el tercer lugar.

Ante la petición del aficionado, Chicharito no dudó en firmar una camiseta azulcrema, pese a la histórica rivalidad entre las Águilas y Chivas, club en el que se formó y debutó como profesional.

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La acción rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde generó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios destacaron el gesto de respeto hacia un aficionado, otros seguidores rojiblancos criticaron la decisión del atacante, cuya segunda etapa con Guadalajara estuvo lejos de cumplir con las expectativas generadas por su regreso a la Liga MX.