Las empresas Distribuidora de Alimentos Dip@msa México S.A de C.V y Procesadora y Distribuidora los Chaneques S.A. de C.V. enviaron una carta a EL UNIVERSAL para aclarar que “no están a cargo de la distribución de los denominados ´abarrotes´ correspondiente a la partida 1 del contrato con el Hospital General”.

En dicha partida está incluido el huevo, alimento que podría haber provocado el brote de Salmonella en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liaceaga”, de acuerdo con las autoridades de salud.

El pasado 5 de septiembre, este rotativo publicó que cuatro empresas, entre ellas las antes mencionadas, proveen los alimentos para el comedor central del hospital; sin embargo, se precisó que Logística Alimentaria Maxfran obtuvo el contrato HGMEL- LPN-076-2026 para surtir de abarrotes, entre ellos el huevo que se utiliza en los comedores, embutidos, verdura y fruta, lácteos y pescado por 69 millones 078 mil 080 pesos.

Lee también Reportan brote de salmonela en Hospital General de México; 135 médicos residentes y de especialidad presentaron síntomas

En su carta, dichas empresa señalan: “Es preciso aclarar que ambas empresas tienen una participación conjunta exclusivamente para proveer ´aves´ y ´carnes´ (Partidas 2 y 3 del contrato que adjuntamos), para el Comedor Central que atiende a los pacientes del Hospital General, y no del comedor que está destinado a proveer de alimentos al personal médico de dicho hospital, que es donde ocurrió el brote de salmonela”.

Sin embargo, fue Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, quien dijo que todo apunta a que la fuente de contagio fue el huevo que consumieron los médicos residentes “dentro de uno de los dos comedores”.

[Publicidad]

“Hoy se sospecha, aunque tenemos que esperar a las pruebas que se han tomado en estos días, de los huevos del hospital, si esa fue la fuente de contagio, pero es la presunción que tenemos ahorita derivado del estudio del caso”, informó el viernes pasado.

También se especificó que Distribuidora de Alimentos Dip@ms@ México y Procesadora y Distribuidora Los Chaneques firmaron el contrato HGMEL-LPN-075-2026 para proveer de aves y carnes al hospital por 29 millones 757 mil 474 pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

aov