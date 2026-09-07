[Publicidad]
El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, aseguró que la certeza jurídica es fundamental para proteger el patrimonio de las familias, brindar tranquilidad y prevenir conflictos.
Al participar en el foro "El Notariado en México: Retos y Oportunidades" en la Cámara de Diputados, destacó la importancia de acercar estos servicios a las y los vecinos, y señaló que la labor notarial permite a las personas contar con seguridad y tranquilidad al momento de tomar decisiones relacionadas con su patrimonio.
“Con la certeza jurídica que nos da un notario, podemos tener algo que se llama paz y tranquilidad en todo sentido. Gracias a su profesionalismo, imparcialidad y autonomía, se brinda a la sociedad seguridad jurídica, certeza, tranquilidad, paz”, expresó.
Lee también Evento político en Tlatelolco deja 2.5 toneladas de basura; alcaldía Cuauhtémoc reclama a organizadores
Gutiérrez Aguilar destacó que, desde el inicio de su administración, en Coyoacán se han realizado diversas acciones en materia de certeza jurídica, como Jornadas Notariales y programas de regularización, para que las vecinas y vecinos tengan acceso a orientación y servicios notariales con precios accesibles o preferenciales, particularmente en trámites relacionados con la protección de sus bienes.
Señaló que recibir asesoría antes de realizar un acto jurídico permite a las personas conocer sus opciones, tomar mejores decisiones y prevenir conflictos familiares o legales, con anticipación.
[Publicidad]
“Nos conviene asistir a estas asesorías que nos prestan, porque estamos convencidos que la coordinación incluso es clave para dar mejores resultados”, sostuvo.
Lee también PAN, PRD y Somos CDMX cuestionan decisiones del IECM sobre el inicio del Proceso Electoral; exigen equidad rumbo a 2027
El alcalde recalcó que desde el año 2022 Coyoacán ha realizado Jornadas Notariales, que tienen como objetivo acercar a la población asesorías y trámites con tarifas accesibles y destacó que actualmente la demarcación cuenta con seis notarías, donde las y los vecinos coyoacanenses pueden acercarse para solicitar asesorías.
[Publicidad]
Finalmente, agradeció la invitación del diputado federal Israel Betanzos, quien hizo posible este encuentro que permite acercar información útil y acertada en esta materia y la importancia de contar con certeza jurídica.
dmrr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Fuertes lluvias dejan árboles caídos, cortocircuitos y encharcamientos en CDMX; autoridades piden extremar precauciones
Universal Deportes
Porto vs Manchester City: Cuándo y dónde ver EN VIVO a Santiago Giménez en la Champions League
Nación
Diputados analizan aplicar IEPS a alimentos con exceso de sodio; buscan recaudar 12 mil millones de pesos
Nación
Senado alista cambios a nueva Ley de Feminicidio; revisará tentativa, razones de género y penas
Espectáculos
Muere Chucho Gallegos, periodista de espectáculos y fundador de revista a sus 84 años
Espectáculos
Mamá de Gala Montes en contra de LCDLFMX4 y de la producción por dejarla entrar
Fútbol
¿Corrieron a Santiago Domínguez en partido de Cruz Azul? Influencer da su versión de los hechos
Al día
"¡Está vivo!" Rescatan a pescador mexicano tras una semana a la deriva en el Pacífico