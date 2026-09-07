El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, aseguró que la certeza jurídica es fundamental para proteger el patrimonio de las familias, brindar tranquilidad y prevenir conflictos.

Al participar en el foro "El Notariado en México: Retos y Oportunidades" en la Cámara de Diputados, destacó la importancia de acercar estos servicios a las y los vecinos, y señaló que la labor notarial permite a las personas contar con seguridad y tranquilidad al momento de tomar decisiones relacionadas con su patrimonio.

“Con la certeza jurídica que nos da un notario, podemos tener algo que se llama paz y tranquilidad en todo sentido. Gracias a su profesionalismo, imparcialidad y autonomía, se brinda a la sociedad seguridad jurídica, certeza, tranquilidad, paz”, expresó.

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Gutiérrez Aguilar destacó que, desde el inicio de su administración, en Coyoacán se han realizado diversas acciones en materia de certeza jurídica, como Jornadas Notariales y programas de regularización, para que las vecinas y vecinos tengan acceso a orientación y servicios notariales con precios accesibles o preferenciales, particularmente en trámites relacionados con la protección de sus bienes.

Señaló que recibir asesoría antes de realizar un acto jurídico permite a las personas conocer sus opciones, tomar mejores decisiones y prevenir conflictos familiares o legales, con anticipación.

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“Nos conviene asistir a estas asesorías que nos prestan, porque estamos convencidos que la coordinación incluso es clave para dar mejores resultados”, sostuvo.

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El alcalde recalcó que desde el año 2022 Coyoacán ha realizado Jornadas Notariales, que tienen como objetivo acercar a la población asesorías y trámites con tarifas accesibles y destacó que actualmente la demarcación cuenta con seis notarías, donde las y los vecinos coyoacanenses pueden acercarse para solicitar asesorías.

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Finalmente, agradeció la invitación del diputado federal Israel Betanzos, quien hizo posible este encuentro que permite acercar información útil y acertada en esta materia y la importancia de contar con certeza jurídica.

dmrr