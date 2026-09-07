Un motociclista perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta Tesla de color rosa cuando circulaba por Periférico Sur, en inmediaciones de la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón.

El accidente ocurrió a la altura de los carriles laterales, frente al hotel Royal Pedregal, donde quedó el motociclista sobre la vialidad, por lo que se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Autoridades acordonaron el lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar la mecánica del accidente. (7 de septiembre de 2026) Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), quienes realizaron las diligencias correspondientes y acordonaron la zona.

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De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista fue impactado por una camioneta Tesla de color rosa. Debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida en el lugar.

El accidente provocó una movilización de servicios de emergencia en la zona, donde paramédicos confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales. (7 de septiembre de 2026) Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

La conductora del vehículo fue detenida por elementos de la SSC y quedó a disposición de las autoridades ministeriales, quienes determinarán su situación jurídica y deslindarán responsabilidades.

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Personal de la Fiscalía realizó las investigaciones y el levantamiento del cuerpo, mientras que las autoridades trabajaron en la zona para establecer la mecánica del accidente.

dmrr