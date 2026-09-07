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Todo está listo para que comience una nueva edición de la UEFA Champions League.
Esta semana, volverá a rodar el balón en los mejores estadios de futbol de Europa.
La Temporada 2026-27 se pondrá en marcha este martes 8 de septiembre.
La Jornada 1 de la Liga de Campeones concluirá el jueves 10, es decir, se jugarán seis partidos por día.
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El Paris Saint-Germain se presenta en la edición número 72 del torneo más importante de clubes del viejo continente como el actual monarca.
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El PSG tratará de conquistar el tricampeonato para lograr la hazaña que sólo el Real Madrid ha podido conseguir.
Sin embargo, equipos como el merengue, el Arsenal, el Barcelona, el Bayern Múnich, el Manchester City y el Liverpool serán sus principales contendientes por la Orejona.
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¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 1 de la Champions League?
- AEK Atenas vs LASK
- Fecha: Martes 8 de septiembre
- Hora: 10:45
- Estadio: Opap Arena
- Transmisión: FOX One
- Club Brujas vs Aston Villa
- Fecha: Martes 8 de septiembre
- Hora: 10:45
- Estadio: Jan Breydelstadion
- Transmisión: TNT/HBO Max/TNT Sports
- Real Madrid vs Inter de Milán
- Fecha: Martes 8 de septiembre
- Hora: 13:00
- Estadio: Santiago Bernabéu
- Transmisión: TNT/HBO Max/TNT Sports
- Borussia Dortmund vs Villarreal
- Fecha: Martes 8 de septiembre
- Hora: 13:00
- Estadio: Signal Iduna Park
- Transmisión: Space/HBO Max
- FC Porto vs Manchester City
- Fecha: Martes 8 de septiembre
- Hora: 13:00
- Estadio: Do Dragao
- Transmisión: FOX One
- LOSC Lille vs Real Betis
- Fecha: Martes 8 de septiembre
- Hora: 13:00
- Estadio: Pierre-Mauroy
- Transmisión: FOX One/FOX
- Barcelona vs Feyenoord
- Fecha: Miércoles 9 de septiembre
- Hora: 10:45
- Estadio: Spotify Camp Nou
- Transmisión: FOX One
- Stuttgart vs Viking FK
- Fecha: Miércoles 9 de septiembre
- Hora: 10:45
- Estadio: MHPArena
- Transmisión: FOX One
- Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava
- Fecha: Miércoles 9 de septiembre
- Hora: 13:00
- Estadio: Parque de los Príncipes
- Transmisión: FOX One/FOX
- Napoli vs Arsenal
- Fecha: Miércoles 9 de septiembre
- Hora: 13:00
- Estadio: Diego Armando Maradona
- Transmisión: HBO Max
- Liverpool vs Atlético de Madrid
- Fecha: Miércoles 9 de septiembre
- Hora: 13:00
- Estadio: Anfield
- Transmisión: FOX One
- Sporting de Lisboa vs Galatasaray
- Fecha: Miércoles 9 de septiembre
- Hora: 13:00
- Estadio: José Alvalade
- Transmisión: TNT/HBO Max/TNT Sports
- PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk
- Fecha: Jueves de septiembre
- Hora: 10:45
- Estadio: Philips Stadion
- Transmisión: FOX One
- Fenerbahce vs Roma
- Fecha: Jueves de septiembre
- Hora: 10:45
- Estadio: Chobani Stadyumu
- Transmisión: TNT/HBO Max/TNT Sports
- Manchester United vs Sabah FK
- Fecha: Jueves de septiembre
- Hora: 13:00
- Estadio: Old Trafford
- Transmisión: TNT/HBO Max/TNT Sports
- Bayern Múnich vs Bodo/Glimt
- Fecha: Jueves de septiembre
- Hora: 13:00
- Estadio: Old Trafford
- Transmisión: FOX One
- Slavia Praga vs Lens
- Fecha: Jueves de septiembre
- Hora: 13:00
- Estadio: Eden Arena
- Transmisión: FOX One/FOX
- Como 1907 vs RB Leipzig
- Fecha: Jueves de septiembre
- Hora: 13:00
- Estadio: Giuseppe Sinigaglia
- Transmisión: HBO Max/Space
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