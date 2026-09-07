Todo está listo para que los representantes de la Liga MX comiencen su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

La edición número 65 de la Concachampions será histórica para los equipos del futbol mexicano.

Luego de que concluyera la Leagues Cup 2026, donde el Toluca se proclamó campeón, quedaron confirmados todos los clubes tricolores que estarán compitiendo en la CONCACAF Champions Cup.

Caber recordar que esta edición del certamen internacional contará con 27 de los mejores conjuntos de la región.

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Además, coronará al mejor equipo de la Confederación y definirá al tercero de los cuatro representantes de la Concacaf estarán en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

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Para esta edición de la Concachampions, los Diablos Rojos se presentarán como los actuales monarcas, al haber derrotado a los Tigres en la final de la pasada edición del torneo.

Junto al equipo escarlata, comandado por Antonio Mohamed, estarán otros clubes de la Liga MX que buscarán su boleto al Mundial de Clubes.

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¿Cuántos y cuáles equipos mexicanos participarán en la Copa de Campeones de la Concacaf 2027?

Para esta edición, la Liga MX registrará un nuevo récord al contar con nueve clubes como sus representantes internacionalmente.

El Toluca, los Tigres, el Cruz Azul, los Pumas, las Chivas, el América, el Pachuca, el Monterrey y el León serán los equipos de nuestro país que estarán participando.

Los Diablos Rojos se clasificaron al ser los campeones del Apertura 2025.

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Los Felinos de Nuevo León lo hicieron al ser los subcampeones del mismo torneo.

La Máquina se instaló en esta edición al conquistar el trofeo del Clausura 2026.

Los Felinos capitalinos consguieron su boleto al quedarse con el segundo lugar de dicho torneo.

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Las Águilas y el Rebaño avanzaron al ser el mejor y el segundo mejor no finalista del futbol mexicano, respectivamente.

Los Tuzos al ser los siguientes mejores clasificados de la Liga MX en tabla acumulada.

Los Rayados fueron los siguientes, por lo que también clasificaron a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

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Los Panzas Verdes fueron los últimos en ganar su boleto, gracias a que se quedaron con el tercer lugar de la Leagues Cup.