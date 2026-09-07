Tabasco. - Las plazas públicas de los 17 municipios de Tabasco se convertirán en puntos de encuentro para que los aficionados disfruten en pantalla gigante la transmisión de la Serie del Rey entre los Olmecas de Tabasco y los Toros de Tijuana, anunció el gobernador Javier May Rodríguez.

Como parte de este festejo deportivo, el mandatario estatal adelantó que en cada una de las sedes se rifarán boletos entre las y los asistentes para asistir al Parque centenario durante los partidos que los Olmecas jugarán como locales en Tabasco los días viernes, sábado y domingo.

“Y tenemos un equipo de muy buena calidad, que es el equipo de todas y de todos los tabasqueños, que, por cierto, vamos a invitar para que mañana en las plazas públicas acompañemos a los Olmecas, todos los 17 municipios vamos a tener pantallas”, indicó.

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“Se van a rifar boletos ahí para venir al partido de los Olmecas cuando vengan, viernes, sábado y domingo van a jugar acá, que hay que apoyarlos, que hay que acompañarlos, hay que todas las buenas vibras, vamos a ser campeones. La liga del Rey. a hacer historias, vamos a seguir haciendo historia con Los Olmecas”, expresó.

El mandatario envió sus mejores deseos y buenas vibras a la escuadra choca augurando que serán campeones y seguirán haciendo historia, al tiempo que reafirmó que su administración mantendrá e incrementará la inversión en el deporte estatal para destacar en el medallero nacional.

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Y es que después de 33 años los Olmecas de Tabasco lograron el pasado viernes el campeonato de la Zona Sur al vencer a los Pericos de Puebla y ahora sueñan con ganar la serie del Rey.

dmrr