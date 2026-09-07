LA PAZ, BCS.- .— Autoridades de Baja California Sur determinaron la suspensión de clases como medida preventiva ante el pronóstico de lluvias puntuales intensas y el riesgo de crecida de arroyos, además de las complicaciones de movilidad que persisten en distintas ciudades tras varios días de precipitaciones.

La medida fue acordada en el Consejo Estatal de Protección Civil, y aplica para los municipios de La Paz, Los Cabos y Comondú, donde se pronostican lluvias puntuales fuertes durante este lunes.

Esta mañana, durante la sesión de actualización, especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtieron que las zonas de tormenta continuarán ingresando principalmente sobre Los Cabos y La Paz este lunes y se prevén lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el centro y sur de la entidad.

Aunque las precipitaciones no serán generalizadas, señalaron que pueden desarrollarse núcleos de tormenta capaces de dejar acumulados importantes en periodos cortos, principalmente durante la tarde, noche y madrugada del martes.

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Julio Villarreal, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que este comportamiento ya se ha observado en Comondú, donde la estación de La Angostura registró 93 milímetros el domingo, mientras que días atrás Ciudad Constitución alcanzó 106 milímetros en 24 horas.

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“Este fenómeno puede generar lluvias, si bien no generalizadas, sí puntuales muy fuertes”, explicó al señalar que por ello se mantiene la alerta de vigilancia sobre núcleos de tormenta en San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Para el martes se prevé una disminución de las lluvias en el sur y podrían concentrarse hacia las regiones centro y norte del estado.

Daños en calles complican movilidad

El gobernador, Víctor Castro Cosío, sostuvo que la suspensión de actividades escolares responde no solamente al pronóstico meteorológico, sino a las condiciones que presentan vialidades y cruces de arroyos después de las precipitaciones acumuladas por varios días.

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“Preferimos prevenir que lamentar cualquier dificultad, preferimos exagerar medidas de protección que no contar con ninguna”, expresó.

Reconoció que persisten rezagos de infraestructura que complican la movilidad durante las lluvias y señaló la necesidad de construir al menos dos puentes prioritarios, uno en La Paz y otro en San José del Cabo. Adelantó que el planteamiento será presentado a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su próxima visita al estado.

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Las principales ciudades de Baja California Sur carecen de sistemas integrales de drenaje pluvial, una condición asociada históricamente con el clima desértico y las escasas precipitaciones de la región. Durante episodios de lluvia intensa, los escurrimientos saturan vialidades y pueden sobrecargar el drenaje sanitario, provocando desbordamientos.

Retiran toneladas de tierra

Autoridades de La Paz y Los Cabos informaron que mantienen trabajos de desazolve con maquinaria municipal y apoyo de Conagua, además del operativo “Cruces Seguros” para impedir que automovilistas y peatones intenten atravesar arroyos con corriente.

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En La Paz, la alcaldesa en funciones, Amor Fenech Montaño, reportó el retiro de 35 toneladas de basura, la rehabilitación de 20 kilómetros de vialidades y trabajos de desazolve en diversas colonias.

En Los Cabos, el alcalde en funciones, José Manuel Larumbe, informó que durante las contingencias recientes se realizaron cinco rescates de vehículos y permanecen los operativos de vigilancia en cauces. En Comondú, el alcalde Roberto Pantoja Castro reportó calles con severos daños y problemas de acceso en Ciudad Constitución y Ciudad Insurgentes.

El comandante de la Tercera Zona Militar, César Omar Quinn Ponce, confirmó que el personal desplegado mediante el Plan DN-III-E continúa en alerta y participa en labores de limpieza y apoyo, con recursos humanos y maquinaria disponibles ante nuevas emergencias.

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El Consejo Estatal de Protección Civil acordó realizar una nueva evaluación a las 20:30 horas de este lunes para determinar, con base en la evolución de las lluvias y el pronóstico, si las clases podrán reanudarse el martes.

LL