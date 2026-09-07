Ángela Karime Venegas Hernández, es una estudiante mexicana de 16 años originaria de Altamira, Tamaulipas, y alumna del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) número 78, logró desarrollar un dispositivo denominado Vortex Tech (un extintor acústico portátil diseñado para apagar pequeñas llamas utilizando únicamente ondas de sonido de baja frecuencia, prescindiendo por completo del agua o agentes químicos).

🔥¿Apagar fuego con sonido?

¡Ya es posible!La estudiante mexicana Ángela Karime Venegas Hernández de 16 años creó el “Sistema de Supresión de Incendios Mediante Ondas Acústicas”.

〰️Su prototipo usa ondas sonoras de baja frecuencia para desestabilizar y extinguir pequeñas llamas,… pic.twitter.com/MdE2cJCxbz — Damián Di Pace (@DiPace4) August 23, 2026

Lee también: Segundo Simulacro Nacional: ¿cuál es la hipótesis para cada región y cómo registrar mi inmueble?; esto se sabe

Cabe destacar que el concepto de un extintor acústico fue desarrollado originalmente en Estados Unidos en 2015 por los estudiantes Viet Tran y Seth Robertson en la George Mason University. A partir de este principio físico, diversos inventores han retomado y mejorado la tecnología, sirviendo de base para propuestas innovadoras como el modelo adaptado por la estudiante mexicana.

Aplicación técnica y proyección en certámenes internacionales

El interés por este mecanismo surgió a partir de experimentos enfocados en sofocar el fuego de una vela mediante vibraciones. De acuerdo con informes académicos sobre tecnología e inventiva juvenil, el prototipo integra una batería de 12 voltios como fuente principal de energía, un generador calibrado a 30 hertz, un amplificador de potencia y una bocina emisora. La combinación de estos componentes produce pulsos sonoros que generan anillos de vórtice en el aire.

Según explicaciones sobre física de ondas acústicas aplicadas al combate de incendios, las vibraciones sonoras generadas a baja frecuencia (sonidos graves) agitan y desplazan las moléculas de oxígeno alrededor de la llama. Este proceso separa el oxígeno del material combustible, rompiendo la dinámica de combustión y extinguiendo el fuego en pocos segundos sin necesidad de recurrir a agua, espuma o polvos químicos.

El prototipo prescinde de sustancias químicas, reduciendo el impacto en entornos delicados.

Esta tecnología se mantiene en fase experimental y responde ante llamas pequeñas y cercanas (con un alcance de hasta 2 metros), por lo que aún no sustituye a los extintores tradicionales en incendios de gran escala.

a los extintores tradicionales en incendios de gran escala. De acuerdo con evaluaciones técnicas, el sistema representa una opción idónea para instalaciones con equipos eléctricos sensibles o laboratorios.

representa una opción idónea para instalaciones con equipos eléctricos sensibles o laboratorios. La joven inventora obtuvo la medalla de plata entre más de 270 proyectos en certámenes nacionales de ciencia y emprendimiento.

de plata entre más de 270 proyectos en certámenes nacionales de ciencia y emprendimiento. Ángela Karime Venegas Hernández participa con su proyecto en la Feria Internacional de Ciencias e Inventos con sede en Yakarta, Indonesia.

🇲🇽🧯 ¡Orgullo mexicano!: una joven de 16 años inventa un extintor sónico



📣 Ángela Karime Venegas Hernández, una estudiante mexicana de 16 años originaria de Tamaulipas (norte), desarrolló un extintor portátil de nombre "Vortex Tech", un artefacto acústico que utiliza las ondas… pic.twitter.com/o6LxEobSpW — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 28, 2026

También te interesará:

[Publicidad]

¿Existe un límite de edad para manejar en México?; estos son los requisitos y restricciones para adultos mayores

¿Realmente funciona el registro obligatorio de celular?; creador de contenido demuestra cómo se registro con datos falsos

Coyote llega a las oficinas de Profeco para presentar su queja contra ACME; video se viraliza en redes

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov