Lo que comenzó como una visita familiar a Costco terminó convirtiéndose en una escena viral. Un hombre fue captado mientras llenaba dos garrafones de 20 litros con refresco de la máquina de bebidas de la tienda, situación que rápidamente provocó críticas en redes sociales.

El episodio ocurrió, presuntamente, en una sucursal de Costco en Aguascalientes, y aunque la cadena permite el refill de refresco después de comprar el primer vaso, la cantidad de bebida que aparece en el video hizo que usuarios cuestionaran lo ocurrido.

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¿Qué pasó con los garrafones de refresco en Costco?

Por medio de un video que fue difundido en X, antes Twitter, se observa a el hombre acompañado por su familia mientras utiliza la máquina de refrescos del establecimiento para llenar dos recipientes con capacidad de 20 litros cada uno.

Según explicó la persona que grabó el momento, al ver que la familia había llenado los garrafones, una empleada de la sucursal se acercó para señalarles que no podían realizar esa acción.

Ante la intervención del personal, el hombre y sus acompañantes decidieron retirarse.

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“Increíblemente un cliente de Costco en Aguascalientes llenando dos garrafones de 20 litros de los refrescos de la máquina. No puede ser. Ya se acercaron los empleados a decirle”, se le escucha decir a el usuario que difundió la grabación.

"Costco":



Porque en Costco Aguascalientes, una familia fue captada presuntamente llenando dos garrafones de 20 litros con refresco. pic.twitter.com/rv9FL0mQpZ — Por qué es tendencia (@Sontendenciahoy) September 5, 2026

¿El cliente de Costco realmente estaba haciendo algo indebido?

La historia, sin embargo, tuvo un giro después de que el video se volviera viral.

Tras la cantidad de comentarios que generó la grabación, un tiktoker acudió a la sucursal de Costco en Aguascalientes para preguntar directamente al gerente qué había ocurrido y si el cliente realmente estaba incumpliendo alguna regla.

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De acuerdo con lo explicado por el gerente, el hombre había comprado 100 hot dogs, por lo que el refresco que estaba obteniendo correspondía a esa compra. Incluso señaló que, tomando en cuenta la cantidad de alimentos adquiridos, el cliente se había llevado menos bebida de la que le correspondía.

“Hablé con el gerente, y me comentó que el señor compró los hotdogs [...] ese refresco le pertenecía”, expresó.

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🚨 #VIRAL | Esta es la versión real sobre lo que sucedió en un Costco de Aguascalientes.



Un tiktoker fue directamente a preguntar a la sucursal y el gerente le confirmó que el señor compró 100 dogos y que incluso se llevó menos bebida de la que le correspondía y le dijo que lo… pic.twitter.com/NLtShRm6y7 — Libro Negro (@Libro_negro_) September 7, 2026

Además, el gerente habría indicado que una situación de este tipo es algo muy común, por lo que el video no necesariamente mostraba a un cliente aprovechándose de manera indebida del sistema de bebidas.

Sin embargo, apesar de la explicación del gerente, varios usuarios continuaron reaccionando al video y cuestionando la conducta del hombre.

Entre los comentarios publicados en redes sociales aparecieron frases como:

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“Así el hombre masa .... educando a sus hijos para ser orgullosamente ‘igualitos a él’”.

“Y ahora va a abrir un emprendimiento vendiendo refrescos a $150 afuera de un Oxxo”.

“Y todavía preguntan si pueden regresar por el refill”.

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