Volkswagen anunció el lunes un proyecto para reconvertir su fábrica alemana de Osnabrück (oeste) en un centro de producción de sistemas de defensa antiaérea con el fin de preservar "una gran parte de los empleos a largo plazo".

La compañía, en plena crisis, anunció la semana pasada un acuerdo entre la dirección y los sindicatos para recortar 100 mil puestos de trabajo antes de que termine la década, la mayor reestructuración de la historia de la industria automovilística mundial.

Volkswagen "ha llegado a un acuerdo con el estado federado de Baja Sajonia y el fondo Aurelius Capital sobre una posible venta de su filial Volkswagen Osnabrück GmbH", de la que Aurelius se convertiría en accionista mayoritario, según un comunicado.

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El primer proyecto, en cooperación con la compañía israelí Rafael Advanced Defense Systems, prevé "la posible fabricación de sistemas y componentes para sistemas de defensa antiaérea destinados a Alemania y Europa", indicó Volkswagen.

Según la compañía, esta colaboración "debe abrir el camino a otras asociaciones y proyectos bajo la nueva compañía".

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El fabricante ya había anunciado en 2024 su intención de poner fin a la producción de vehículos en la planta de Osnabrück a mediados de 2027.

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El comité de empresa de Volkswagen se felicitó el lunes por una solución que "ofrece perspectivas de futuro a cerca de mil 400 trabajadores", aproximadamente tres cuartas partes de los mil 800 empleados con los que cuenta actualmente la fábrica de Osnabrück.

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Aurelius Capital es una sociedad de inversión con sede en Tel Aviv, Israel, que desarrolla tecnologías en los ámbitos de la defensa y la ciberseguridad, entre otros.

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