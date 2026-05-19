El gobierno de Estados Unidos acordó retirar definitivamente las acusaciones fiscales relacionadas con Trump, según un documento de conciliación que forma parte de un acuerdo para resolver la demanda de 10 mil millones de dólares que el republicano interpuso contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

El documento establece que Estados Unidos tiene "prohibido y vetado para siempre" de investigar o procesar a Trump, a sus hijos y a la organización Trump en relación con los problemas fiscales actuales, según consta en el documento de una página publicado el martes en el sitio web del Departamento de Justicia.

La administración Trump anunció el lunes la creación de un fondo de casi 1 mil 800 millones de dólares para compensar a los aliados del presidente republicano que creen haber sido investigados y procesados ​​injustamente, un acuerdo que los demócratas y los organismos de control gubernamental calificaron de "corrupto" e inconstitucional.

Según otro acuerdo de conciliación publicado el lunes en el sitio web del Departamento de Justicia, Trump recibirá una disculpa formal del gobierno estadounidense, pero "no recibirá ningún pago monetario ni indemnización de ningún tipo" en virtud del acuerdo.

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