Más Información
"No se va a aprobar Perfect Day"; Semarnat frena megaproyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo
EU pide a sus socios "firmeza" contra el terrorismo iraní y el del Cártel de Sinaloa; plantea desmantelamiento de empresas y aliados
México ha presentado 269 solicitudes de extradición a EU, informa la SRE; ningún requerimiento se ha cumplido, señala
Dos detenidos, tres con licencia, uno “en funciones” y cuatro sin rastro; ¿dónde están los políticos acusados por EU?
Salud presenta avisos epidemiológicos por ébola, hantavirus y golpe de calor; estamos preparados y vigilantes, dice Kershenobich
SRE reporta intercepción de flotilla humanitaria en la que viaja mexicano rumbo a Gaza; pide a Israel libertad y trato digno
Royal Caribbean defiende proyecto "Perfect Day México" en Mahahual; promete protección ambiental y cumplimiento normativo
Ariadna Montiel baja del ring a "El Travieso" Arce para 2027; deja en pausa caso de Saúl Monreal y desconoce interés de Inzunza
El gobierno de Estados Unidos acordó retirar definitivamente las acusaciones fiscales relacionadas con Trump, según un documento de conciliación que forma parte de un acuerdo para resolver la demanda de 10 mil millones de dólares que el republicano interpuso contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos.
El documento establece que Estados Unidos tiene "prohibido y vetado para siempre" de investigar o procesar a Trump, a sus hijos y a la organización Trump en relación con los problemas fiscales actuales, según consta en el documento de una página publicado el martes en el sitio web del Departamento de Justicia.
La administración Trump anunció el lunes la creación de un fondo de casi 1 mil 800 millones de dólares para compensar a los aliados del presidente republicano que creen haber sido investigados y procesados injustamente, un acuerdo que los demócratas y los organismos de control gubernamental calificaron de "corrupto" e inconstitucional.
Según otro acuerdo de conciliación publicado el lunes en el sitio web del Departamento de Justicia, Trump recibirá una disculpa formal del gobierno estadounidense, pero "no recibirá ningún pago monetario ni indemnización de ningún tipo" en virtud del acuerdo.
Lee también Trump retira demanda contra el Servicio de Impuestos por filtrar sus declaraciones
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]